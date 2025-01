Galaxy S25 Ultra : Le S Pen sans Bluetooth déçoit !

Lors de son événement de lancement mondial le 23 janvier 2025, Samsung a dévoilé son Galaxy S25 Ultra, un smartphone très attendu par les amateurs de la gamme Ultra. Parmi les nombreuses améliorations et nouveautés, le S Pen a subi des modifications notables, qui ont suscité des réactions partagées chez les fans de la marque.

Le S Pen du Galaxy S25 Ultra est désormais disponible sur le site officiel de Samsung au prix de 54,94 euros. Il est proposé en trois couleurs : Noir, Gris et Argent.

Caractéristiques techniques :

Pointe de 1,5 mm pour une meilleure précision.

4096 niveaux de pression pour une expérience d’écriture et de dessin fluide.

Fonctionnalité Air Command toujours présente.

Cependant, une absence majeure se fait sentir : le Bluetooth n’est plus intégré dans ce S Pen. Cela signifie que certaines fonctionnalités très appréciées disparaissent :

Plus d’Air Actions, qui permettaient d’interagir avec le téléphone via des gestes dans l’air.

Plus de contrôle à distance de l’appareil photo, une option très prisée par les photographes mobiles.

Plus de commandes avancées par survol, qui facilitaient l’accès à certaines actions rapides.

S Pen, le changement radical dans le Galaxy S25 Ultra suscite la controverse

Samsung justifie ce choix en avançant que les fonctionnalités Bluetooth du S Pen étaient peu utilisées par la majorité des utilisateurs et que leur suppression permet de simplifier le design et de réduire les coûts. De plus, sans Bluetooth, le stylet n’a plus besoin d’être rechargé, un point positif pour certains utilisateurs.

Mais cette décision n’a pas manqué de provoquer une vague de mécontentement sur les réseaux sociaux et les forums. Les fans les plus fidèles de la série Note et Ultra regrettent particulièrement la suppression des commandes à distance, qui faisaient partie des atouts différenciants du S Pen par rapport à d’autres stylets concurrents.

Une fausse annonce qui a entretenu l’espoir

Samsung avait initialement publié un article suggérant que le Galaxy S25 Ultra serait compatible avec le S Pen Pro Bluetooth, ce qui avait redonné espoir aux utilisateurs déçus. Malheureusement, Samsung a rapidement rectifié son erreur en confirmant à Android Authority que le Galaxy S25 Ultra ne prend en charge aucun S Pen Bluetooth, provoquant encore plus de frustration chez les fans.

Vers la disparition progressive du S Pen ?

Ce changement pourrait marquer un tournant stratégique pour Samsung. Certains utilisateurs craignent que cette simplification progressive du S Pen ne soit qu’une étape vers son abandon total dans les futurs modèles Galaxy Ultra.

Pour ceux qui utilisent le S Pen uniquement pour la prise de notes ou le dessin, cette évolution ne posera pas de problème majeur. En revanche, les utilisateurs avancés, qui exploitaient toutes les capacités du stylet, pourraient voir cette décision comme un recul regrettable.

Reste à voir si Samsung maintiendra cette nouvelle approche dans ses futurs modèles, ou si le fabricant reviendra sur sa décision face aux nombreuses critiques. Quoi qu’il en soit, l’absence de Bluetooth sur le S Pen du Galaxy S25 Ultra risque d’être l’un des sujets les plus débattus autour de ce smartphone phare de 2025.