Vendu à Dubaï avant l’heure : Le Galaxy S26 Ultra se dévoile en vidéo

À trois jours de Galaxy Unpacked (25 février), Samsung se retrouve une nouvelle fois pris de vitesse par la réalité du revendeur. Le YouTuber Sahil Karoul affirme avoir déjà mis la main sur un Galaxy S26 Ultra via un revendeur à Dubaï — au point d’en montrer la boîte, le design et surtout la nouvelle fonction Privacy Display « en conditions ».

Galaxy S26 Ultra : Un Ultra très proche du S25… mais avec un changement visuel majeur

Premier élément qui saute aux yeux : le bloc caméra. Après plusieurs générations où Samsung jouait la carte des capteurs « posés » sur le dos, le Galaxy S26 Ultra semble adopter un bloc photo plus traditionnel, et même la boîte aurait été repensée pour refléter ce nouveau langage de design.

D’après les images partagées, l’appareil en main resterait très proche du précédent modèle Ultra, avec seulement des ajustements subtils — notamment des coins un peu plus arrondis, sans rupture de gabarit.

La fuite est surtout intéressante pour une raison : elle montre le Privacy Display en action. Vu de face, l’écran reste lisible ; vu de côté, il s’assombrit fortement, au point de rendre le contenu presque invisible pour les voisins (métro, open space, file d’attente…).

Samsung avait déjà commencé à teaser cette idée via une publicité, en évoquant une techno OLED capable de contrôler l’angle de vision (au-delà des simples films « de confidentialité » tiers). Si la fonction tient ses promesses, c’est typiquement le genre de nouveauté qui ne se mesure pas en benchmarks… mais qui se ressent immédiatement au quotidien.

Ce que les leaks laissent entendre sur le reste : itération, pas révolution

Les récentes rumeurs promotionnelles décrivent un Galaxy S26 Ultra très « attrayant » : fiche technique en continuité sur plusieurs points (autonomie/charge similaires, photo globalement comparable), avec comme points forts un SoC plus efficient et une couche logicielle (One UI 8.5) censée affiner l’expérience. Autrement dit, Samsung semble miser sur une génération de raffinement — et sur ce type de fonctions « usage réel » (confidentialité, ergonomie) pour créer de la valeur perçue.

Parce qu’elle clarifie une chose avant le show : le Galaxy S26 Ultra ne cherchera probablement pas à tout renverser sur scène. Il veut plutôt paraître plus mature, plus « pro », et plus pratique — avec un design rationalisé (bloc caméra) et un écran qui protège mieux vos infos dans la vraie vie.

Rendez-vous le 25 février pour la présentation officielle ; la vraie question sera ensuite celle des tests : est-ce que l’optimisation (puce + One UI) suffit à faire oublier l’absence de « gros chiffres » ?