Honor Magic V6 : Un pliable révolutionnaire avec 7 150 mAh et charge 120 W

Le teasing monte à Barcelone, mais Honor a déjà laissé filer une partie du scénario. Entre des clichés « dans la nature » repérés aux Jeux d’hiver (avec la championne olympique Xu Mengtao) et une fuite technique attribuée au leaker Bald Panda, le Magic V6 se dessine comme un pliable qui veut frapper là où ça compte vraiment en 2026 : autonomie + charge + finesse — sans sacrifier l’ambition flagship.

Honor Magic V6 : Un design dans la continuité, avec une symétrie plus « premium »

Les premières images confirment que Honor conserve sa grammaire : un module photo octogonal façon « signature » maison, mais avec un agencement qui paraît plus symétrique que sur les générations précédentes. L’édition rouge, vue en public, semble aussi jouer une carte plus « luxe » (texture/cuir vegan évoqué par certains relais), pour transformer le pliable en objet désirable, pas seulement en prouesse technique.

La fuite la plus spectaculaire concerne l’énergie : Bald Panda avance une batterie de 7 150 mAh sur la version la plus haut de gamme — ce qui en ferait, si confirmé, la plus grosse capacité annoncée sur un foldable.

Et, Honor ne s’arrêterait pas là : on parle de 120 W filaire et 120 W sans fil. Même en tenant compte des courbes de charge et des limites thermiques, c’est un message fort : sur le pliable, Honor veut effacer l’idée que « grand écran = batterie anxiogène ».

Snapdragon 8 Elite Gen 5, photo 200 mégapixels et periscope 3x : le package « Ultra » sans le nom

Sous le capot, les rumeurs convergent vers le Snapdragon 8 Elite Gen 5, logique pour un modèle qui vise le sommet au MWC. Côté photo, le triptyque évoqué est classique mais musclé : 200 MP en principal, ultra grand-angle, et téléobjectif périscopique 3x. C’est cohérent avec une tendance 2026 : donner aux pliables une vraie crédibilité photo, au-delà de l’effet « grand écran ».

Plusieurs sources situent la présentation du Magic V6 au MWC 2026, avec un événement Honor annoncé autour du 1er mars à Barcelone. Le reste — prix, disponibilité globale, variantes selon les marchés — reste le vrai suspense, surtout parce que ces pliables « top spec » sont parfois très inégalement distribués hors Chine.

Honor attaque le point faible historique des pliables

S’il fallait résumer, Honor semble vouloir gagner une bataille très concrète : rendre un foldable aussi endurant (et rapide à recharger) qu’un flagship classique, tout en restant ultra-fin. Et c’est précisément ce qui peut faire basculer l’achat : l’innovation pliable a déjà convaincu les passionnés ; le marché de masse, lui, attend surtout qu’on supprime les frictions.

Reste une inconnue : le poids et la dissipation thermique. Une batterie « 7 150 mAh » dans un châssis annoncé encore plus fin, avec un SoC haut de gamme, c’est une promesse magnifique… qui devra être tenue en usage réel.