GTA 6 à 124 dollars chez un revendeur : Pourquoi il ne faut pas paniquer

GTA 6 GTA VI
Une page produit a suffi à rallumer l’incendie. Sur le revendeur Loaded, Grand Theft Auto VI, alias GTA 6, apparaît avec un prix affiché à 124,19 dollars pour la version Xbox Series X|S — et une fiche PC autour de 84,19 dollars, alors même que Rockstar n’a toujours pas annoncé de sortie PC « day one ».

Résultat, les réseaux s’emballent sur l’idée d’un GTA 6 à prix premium. Sauf qu’en regardant de plus près, ce chiffre a surtout l’odeur d’un prix provisoire.

GTA 6 : Pourquoi 124,19 dollars n’est pas une preuve (et même un red flag)

Le détail qui refroidit immédiatement : 124,19 dollars est un montant qu’on retrouve sur plusieurs pages Loaded, y compris sur d’autres jeux/éditions sans rapport (exemples visibles sur le site). Autrement dit, il est très plausible que ce soit une valeur par défaut utilisée pour préparer des fiches « coming soon » plutôt qu’un prix final communiqué par l’éditeur.

Et, la fiche GTA 6 elle-même n’est pas en précommande : elle affiche un simple « Notify me/Coming soon », ce qui correspond exactement au comportement habituel des placeholders destinés à « amorcer » un catalogue ou tester l’intérêt.

La fiche PC : intéressante, mais pas une confirmation

L’autre élément qui fait parler, c’est la présence d’une version PC sur Loaded. Là aussi, prudence : une fiche de revendeur n’engage pas Rockstar, et peut être créée en anticipation (ou par automatisme) sans calendrier officiel. En l’état, c’est un signal « commerce », pas une annonce produit.

Ce qui est confirmé, en revanche : la date de sortie

Sur le calendrier, c’est plus clair : GTA 6 est prévu pour le jeudi 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, une date confirmée publiquement après le report annoncé par Take-Two, et relayée par Rockstar.

Alors, GTA 6 pourrait-il coûter plus cher que 70 dollars ? Le débat n’est pas absurde : les budgets AAA explosent, et l’industrie a déjà flirté avec des hausses (éditions « deluxe », accès anticipé, bundles, etc.). Mais l’hypothèse la plus réaliste aujourd’hui ressemble moins à un « 124 dollars standard » qu’à un modèle classique : édition standard dans la zone « AAA » habituelle, éditions premium plus chères (bonus, online, early access), qui captent les joueurs les plus engagés sans casser le marché de masse.

D’ailleurs, Take-Two a déjà évité de s’engager publiquement sur un tarif précis, ce qui laisse la porte ouverte à plusieurs formats… sans confirmer un nouveau standard à 100 dollars.

