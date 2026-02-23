Sony FX3 II : Un capteur de 16 mégapixels partiellement empilé pour révolutionner la vidéo

Sony n’a jamais fait de la course aux mégapixels une religion — surtout quand il s’agit de vidéo. Une nouvelle rumeur remet précisément cette approche au centre du jeu : selon TheNewCamera, Sony testerait un capteur CMOS plein format de 16 mégapixels partiellement empilé, pensé d’abord pour la vitesse de lecture, la faible lumière et le ralenti.

Et si l’information reste au stade prototype, elle colle à une attente de plus en plus bruyante : un successeur crédible aux FX3 et, surtout, un vrai renouveau de la lignée A7S.

« Partiellement empilés » : l’entre-deux qui peut faire très mal au rolling shutter

Sony maîtrise déjà « l’empilement » sur ses modèles haut de gamme, où la lecture est ultra-rapide… mais plus coûteuse. Le partiellement empilé serait une approche hybride : une partie de l’électronique de lecture (et potentiellement une partie de la conversion A/N) est « descendue » sous la couche photosensible, ce qui accélère la lecture par rapport à un simple BSI classique, sans aller jusqu’au full empilé le plus onéreux.

La promesse concrète, côté vidéo, c’est simple : moins de rolling shutter (les verticales qui « penchent » en pano rapide), plus de marge en haute cadence, et une base technique plus cohérente pour du 4K rapide sans crop agressif.

Le cœur de la rumeur : suréchantillonnage 5K→ 4K et lecture jusqu’à 240 fps

Les points qui font le plus réagir dans la fuite : le suréchantillonnage proche de 5K vers 4K, pour une image plus propre (détails + réduction d’aliasing) et une lecture annoncée pouvant aller jusqu’à 240 fps.

Attention : « 240 fps de lecture » ne veut pas automatiquement dire 4K à 240 fps garanti en interne, sur toutes les durées, sans limites thermiques, ni contraintes de codec. Mais si la base capteur est réellement aussi rapide, la porte s’ouvre à des modes 4K très haute cadence (ou à des fenêtres/crops optimisés) bien plus crédibles que sur la FX3 actuelle.

L’autre chiffre qui « parle » aux vidéastes : des pixels évoqués à 7,2 µm, donc très grands pour du plein format. L’intérêt est connu : meilleure collecte de lumière, montée ISO plus propre, et souvent une meilleure tolérance en dynamique, surtout en vidéo. Autrement dit, Sony ne viserait pas « plus », mais « mieux » — un classique A7S, avec cette fois un volet « vitesse » nettement renforcé.

AF, HDR, stabilisation : les options « cinéma » dans le viseur

Dans les rumeurs associées, on voit aussi passer un autofocus « full pixel »/PDAF capable d’opérer à haute cadence, un mode type HDR/gain de conversion double, et une stabilisation active avec crop minimal.

Là encore, tout est à mettre au conditionnel : ce sont des attributs « logiques » d’un capteur vidéo moderne, mais pas des specs confirmées par Sony.

Timeline : FX3 II d’abord, A7S IV ensuite… si Sony relance vraiment la gamme

Côté calendrier, les rumeurs convergent plutôt vers une mise à niveau « cinema line » (FX) au printemps 2026 (mars/avril est souvent cité), et un hypothétique A7S IV plus tard (fin 2026 ou glissement 2027 selon l’état du produit et la stratégie de gamme).

Et ce n’est pas anodin : Digital Camera World souligne que les rumeurs initiales d’un capteur 33 mégapixels partiellement empilé » pour le FX3 II ont été fortement contestées, avec l’idée que Sony viserait plutôt une définition basse et une lecture rapide — ce qui redonne du crédit à la piste de 16 mégapixels.

Sony prépare peut-être un « vrai » produit de vidéaste, pas un hybride de plus

La tendance 2024–2026 a poussé beaucoup de boîtiers vers des compromis « hybrides » : photo haute définition, vidéo très solide, mais parfois au prix d’un rolling shutter encore visible et d’un ralenti limité. Un capteur de 16 mégapixels partiellement empilé serait un message inverse : priorité à la vidéo, à la lecture rapide, au low-light — exactement ce que recherchent les utilisateurs FX3/A7S.

Le point décisif sera ailleurs avec la gestion thermique (tenir les modes rapides sans surchauffe), la pipeline de codecs (10-bit, profils log, débit, ALL-I vs long GOP), et le prix : si Sony place un « FX3 II » trop haut, il laisse de l’espace à la concurrence.