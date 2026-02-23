Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro : Les prix fuitent juste avant l’Unpacked

À quelques jours de l’événement Galaxy Unpacked (25 février), les fuites se concentrent sur un point très concret pour les nouveaux Galaxy Buds 4 et 4 Pro : le prix.

Et la surprise, cette fois, vient moins d’un montant choc que d’une absence de choc : Samsung semblerait reconduire à l’identique la grille tarifaire de la précédente génération, malgré un contexte où beaucoup de marques ajustent discrètement leurs étiquettes.

Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : Des prix US qui collent exactement à la série Buds 3

Leaker réputé, Roland Quandt avancerait une tarification américaine de 179,99 dollars pour les Galaxy Buds 4 et 249,99 dollars pour les Galaxy Buds 4 Pro — soit les mêmes prix de lancement que les Galaxy Buds 3 l’an dernier.

Si l’information est exacte, Samsung envoie un signal simple : pas de taxe « nouvelle génération », du moins sur l’entrée premium.

En Europe, un listing Euronics va dans le même sens

Même tendance côté Europe. Le revendeur italien Euronics affiche déjà les Galaxy Buds 4 Pro à 249 €. Et plusieurs sources évoquent les Galaxy Buds 4 autour de 179 € dans la zone euro — une cohérence qui renforce l’idée d’un prix désormais « verrouillé », même si certaines fiches ne montrent pas toujours le montant final.

Même prix, mais design revu : l’argument pourrait être là

À ce stade, l’autre information qui remonte fortement concerne le design : rendus et « modèles factices » convergent vers une silhouette plus plate (tiges plus sobres), et la disparition des Blade Lights vues sur les Galaxy Buds 3 Pro — Samsung irait donc vers une esthétique plus mature, moins démonstrative.

À 249,99 dollars, les Galaxy Buds 4 Pro se placeraient pile sur la même marche que les AirPods Pro 2 (prix officiel US généralement affiché à 249 dollars), avec une concurrence directe sur ANC, intégration écosystème et qualité d’appel — sans pouvoir compter sur l’effet « moins cher » pour faire la différence.

Rendez-vous le 25 février : Samsung a déjà confirmé « de nouveaux Buds »

Le lancement lui-même devient de moins en moins mystérieux : Samsung Canada mentionne explicitement l’arrivée de nouveaux Galaxy Buds au même événement que les nouveaux smartphones Galaxy, le 25 février 2026.

En France, Samsung annonce le live à 19 h (heure de Paris).