Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro : Les prix fuitent juste avant l’Unpacked

À quelques jours de l’événement Galaxy Unpacked (25 février), les fuites se concentrent sur un point très concret pour les nouveaux Galaxy Buds 4 et 4 Pro : le prix.
Et la surprise, cette fois, vient moins d’un montant choc que d’une absence de choc : Samsung semblerait reconduire à l’identique la grille tarifaire de la précédente génération, malgré un contexte où beaucoup de marques ajustent discrètement leurs étiquettes.
Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : Des prix US qui collent exactement à la série Buds 3
Leaker réputé, Roland Quandt avancerait une tarification américaine de 179,99 dollars pour les Galaxy Buds 4 et 249,99 dollars pour les Galaxy Buds 4 Pro — soit les mêmes prix de lancement que les Galaxy Buds 3 l’an dernier.
Si l’information est exacte, Samsung envoie un signal simple : pas de taxe « nouvelle génération », du moins sur l’entrée premium.
US pricing for the new Galaxy Buds4 series.
– Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 20 février 2026 à 11 h 57
En Europe, un listing Euronics va dans le même sens
Même tendance côté Europe. Le revendeur italien Euronics affiche déjà les Galaxy Buds 4 Pro à 249 €. Et plusieurs sources évoquent les Galaxy Buds 4 autour de 179 € dans la zone euro — une cohérence qui renforce l’idée d’un prix désormais « verrouillé », même si certaines fiches ne montrent pas toujours le montant final.
Même prix, mais design revu : l’argument pourrait être là
À ce stade, l’autre information qui remonte fortement concerne le design : rendus et « modèles factices » convergent vers une silhouette plus plate (tiges plus sobres), et la disparition des Blade Lights vues sur les Galaxy Buds 3 Pro — Samsung irait donc vers une esthétique plus mature, moins démonstrative.
À 249,99 dollars, les Galaxy Buds 4 Pro se placeraient pile sur la même marche que les AirPods Pro 2 (prix officiel US généralement affiché à 249 dollars), avec une concurrence directe sur ANC, intégration écosystème et qualité d’appel — sans pouvoir compter sur l’effet « moins cher » pour faire la différence.
Rendez-vous le 25 février : Samsung a déjà confirmé « de nouveaux Buds »
Le lancement lui-même devient de moins en moins mystérieux : Samsung Canada mentionne explicitement l’arrivée de nouveaux Galaxy Buds au même événement que les nouveaux smartphones Galaxy, le 25 février 2026.
En France, Samsung annonce le live à 19 h (heure de Paris).