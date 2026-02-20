Accueil » Nothing Phone (4a) et (4a) Pro : Snapdragon confirmé, lancement le 5 mars et premières fuites de prix

Nothing remet sa machine à teasing en marche — avec ce mélange de clin d’œil pop culture et de preuves “à charge” qu’elle maîtrise désormais mieux que personne. Cette fois, la marque confirme un point clé avant la présentation officielle : les Phone (4a) et Phone (4a) Pro embarqueront bien des puces Qualcomm Snapdragon, à quelques jours d’un lancement déjà daté.

Phone (4a) et (4a) Pro : Snapdragon, cette fois ce n’est plus une rumeur

Sur X, Nothing a publié une image mettant en scène un dossier et une page griffonnée avec le logo Snapdragon, façon “indice volontaire”. L’intention est limpide : valider publiquement les rumeurs d’un passage (ou retour) chez Qualcomm pour la famille Phone (4a).

Dans le même temps, plusieurs fuites techniques pointent vers un choix précis : Snapdragon 7s Gen 4 sur les deux modèles, un SoC pensé pour le milieu de gamme “premium”, davantage axé sur l’équilibre que sur la course aux scores.

La marque a aussi confirmé la date de présentation : le 5 mars 2026, après un teasing moqueur détourant une invitation Apple — une “signature” Nothing, qui aime exister autant par le produit que par la mise en scène.

Ce que l’on attend côté fiche technique

À ce stade, Nothing n’a pas déroulé de fiche officielle. Mais, les rumeurs les plus insistantes évoquent :

Phone (4a) : grand écran AMOLED autour de 6,7–6,8 pouces, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, batterie annoncée à 5 400 mAh avec charge filaire 50 W.

Photo : un bloc triple caméra serait dans les tuyaux, avec une logique “polyvalence + téléobjectif” (50 mégapixels pour le capteur principal, ultra grand-angle plus modeste, et un téléobjectif de 50 mégapixels évoqué par certaines fuites).

Phone (4a) Pro : écran un peu plus grand et potentiellement plus rapide (certaines sources parlent de 144 Hz), matériaux plus premium, et évolutions autour de l’identité Glyph.

Le point à surveiller : Nothing a souvent su “sur-délivrer” sur le design et l’expérience logicielle, même quand la plateforme matérielle restait sage. Si Snapdragon 7s Gen 4 se confirme, la différenciation se jouera probablement sur l’optimisation, la photo, et l’interface.

Prix : la fuite qui peut faire grincer des dents

C’est peut-être là que le dossier devient vraiment sensible. En France, Dealabs a publié une grille de prix attendus par pays, laissant entrevoir une hausse qui ferait basculer la gamme Phone (4a) dans une zone de concurrence frontale avec les Pixel “a” et les Galaxy A les mieux armés.

Selon ces informations, on verrait des tarifs autour de 389 € pour l’entrée de gamme dans certains pays, et jusqu’à 569 € pour la configuration la plus haute du Phone (4a) Pro. Évidemment, tant que Nothing n’a pas officialisé, il faut garder une marge : les prix finaux peuvent bouger (taxes, bundles, marchés, promos de lancement).

Autre signal intéressant : Nothing active son Community Review Program, invitant des membres de sa communauté à tester la série Phone (4a) avant la sortie. C’est à la fois une démarche produit (remonter des bugs réels) et une stratégie de lancement (créer des récits d’usage crédibles).

Nothing joue une partie serrée

Qualcomm + teasing + lancement calé : Nothing déroule une séquence très maîtrisée. Mais 2026 est une année où le milieu de gamme se “flagshipise” à grande vitesse. Si les hausses de prix se confirment, Nothing devra prouver que son ADN (design, Glyph, expérience) ne suffit plus à faire la différence : il faudra aussi convaincre sur la photo, l’autonomie, la tenue en performance — et surtout la cohérence globale.

Le 5 mars, on saura si le Phone (4a) est juste “cool”, ou réellement inévitable à ce prix.