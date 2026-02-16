Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : fuite complète des rendus, Samsung change (enfin) de mécanique

À quelques jours de son événement Unpacked du 25 février, les Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro s’offrent déjà une tournée promotionnelle… sans Samsung. Des rendus partagés par Mohammed Khatri montrent les deux modèles sous tous les angles en coloris noir, et dévoilent un vrai tournant de design : des stems aplatis et surtout une nouvelle façon de ranger les écouteurs dans le boîtier, désormais à l’horizontale.

Galaxy Buds 4 : un design plus « propre » — et un boîtier qui change de logique

Le changement le plus visible, ce sont les tiges : elles adoptent une arête externe plate, ce qui peut sembler anecdotique… mais joue énormément sur l’ergonomie (prise en main, gestes, pressions) et sur l’identité visuelle.

Deuxième évolution, plus structurante : l’orientation dans le boîtier. Les Galaxy Buds 4 ne se « plantent » plus verticalement façon Buds 3 : ils reposent à plat, ce qui implique un intérieur de case repensé (contacts de charge, aimants, architecture). Et, Samsung ajoute un twist esthétique : une finition translucide qui laisse deviner les écouteurs à l’intérieur.

Samsung maintient une segmentation simple et lisible :

Galaxy Buds 4 : design sans embouts silicone, comme la génération précédente — plus « ouvert », souvent plus confortable pour certains, mais généralement moins performant en isolation passive.

Galaxy Buds 4 Pro : embouts silicone + tailles supplémentaires dans la boîte, donc meilleure étanchéité, et théoriquement une base plus solide pour l’ANC et les basses.

Les fonctions attendues : gestes de tête, « Find your phone », mode interprète

Au-delà du look, plusieurs fuites évoquent un saut côté usages avec un contrôle par des mouvements de tête, une fonction pour retrouver son smartphone via l’écosystème/interactions), et des améliorations du mode Interpreter, pour la traduction/interprétation en temps réel. Sur le papier, c’est exactement le type de « petites » fonctions qui fait la différence au quotidien : moins de manipulations, plus de mains libres, plus de continuité Galaxy.

Cette fuite raconte surtout une intention : reprendre la main sur le premium. Les écouteurs « à tige » se sont imposés comme une norme parce qu’ils sont efficaces (microphones, commandes, confort). Et la case translucide + rangement horizontal, c’est aussi une façon de moderniser la perception produit — presque « accessoire de mode », pas seulement gadget.

Reste le nerf de la guerre : le son et l’ANC. Sur ce marché, Samsung se bat sur deux fronts contre les populaires AirPods Pro (écosystème, simplicité, intégration iPhone), et contre Sony/Bose (qualité audio/ANC perçue, signature sonore).

Si Samsung ajoute de vrais gains sur l’isolation, la spatialisation, la voix en appel et la stabilité Bluetooth, la gamme peut redevenir une référence Android… surtout si elle arrive au bon prix.

Lancement et prix : ça sent le duo avec les Galaxy S26

Plusieurs sources s’attendent à une annonce le 25 février aux côtés des Galaxy S26. Côté tarifs, des rumeurs parlent d’un maintien des prix européens autour de 179 € (Buds 4) et 249 € (Buds 4 Pro) — à prendre comme indicatif tant que Samsung n’a rien officialisé.