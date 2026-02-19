Dans la guerre des chatbots, la vraie bataille ne se joue plus seulement sur la qualité des réponses, mais sur la crédibilité du contexte. Perplexity, moteur de recherche conversationnel, vient de trancher : Perplexity s’éloigne des publicités et met en pause toute nouvelle discussion avec des annonceurs, par crainte qu’un soupçon d’agenda commercial ne vienne contaminer la promesse de « réponses fiables ».

Le geste est d’autant plus notable que Perplexity avait fait partie des premières jeunes pousses IA à expérimenter des formats publicitaires dès 2024. Désormais, la société explique avoir progressivement retiré la pub depuis fin 2025, et estime que l’exercice crée un doute structurel : si l’outil doit « chercher la vérité », l’utilisateur risque de se demander si la réponse sert aussi à vendre quelque chose.

La thèse Perplexity : le business n’est pas le trafic, c’est la confiance monétisable

À la place, Perplexity pousse une logique plus classique (et plus exigeante) : faire payer ceux pour qui la qualité d’une réponse vaut de l’argent — pros de la finance, juristes, médecins, dirigeants — avec un accent renforcé sur le B2B et les « power users ».

Ce choix clarifie aussi une ambiguïté : Perplexity ne veut pas être un média conversationnel, il veut être un outil de décision. Et dans ce cadre, la pub n’est plus une opportunité, mais une friction.

Une ligne de fracture qui s’élargit : OpenAI teste la pub, Anthropic s’en fait un étendard

Le pivot de Perplexity arrive au moment où l’industrie se polarise. OpenAI a officiellement démarré des tests de publicités dans ChatGPT (U.S., utilisateurs adultes, Free et Go), en insistant sur le fait que les ads sont séparées, clairement étiquetées, et n’influencent pas les réponses.

Anthropic, de son côté, martèle l’inverse : Claude restera sans publicité, précisément parce que la publicité brouille l’alignement « dans l’intérêt de l’utilisateur ».

Perplexity se place donc explicitement dans le camp « anti-pub » — non pas par posture morale, mais par calcul produit : si votre promesse est la justesse, vous ne pouvez pas vous offrir le luxe d’une zone grise.

Le vrai sujet : l’IA n’a pas encore trouvé son « business model grand public » stable

Ce dossier raconte surtout une tension : les coûts explosent (compute, datacenters, agents, long context), mais la monétisation grand public reste fragile. La publicité est une solution « naturelle » pour les plateformes, mais elle est aussi un poison lent pour les assistants : le jour où l’utilisateur soupçonne un biais, l’outil perd sa magie.

Perplexity tente donc un pari : prouver qu’un chatbot peut devenir un service premium — et pas seulement un produit gratuit financé par l’attention.