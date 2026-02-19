Accueil » X déploie un lecteur vidéo immersif façon TikTok : plein écran, swipe et polémique sur le recadrage

X continue d’appuyer sur l’accélérateur vidéo. La plateforme vient de déployer un nouveau lecteur immersif sur iOS, pensé pour transformer la consommation de vidéos en expérience « feed » : plein écran en un tap, puis swipe pour passer au clip suivant.

Une mise à jour annoncée par Nikita Bier, responsable produit chez X, qui reconnaît sans détour que l’ancien lecteur vidéo « avait désespérément besoin d’une refonte ».

Un nouveau geste, une nouvelle grammaire : le scroll devient la fonctionnalité

Sur iPhone, le fonctionnement est explicite : on ouvre une vidéo, elle bascule en plein écran, on glisse vers le haut pour enchaîner, comme sur TikTok ou Reels. X confirme que le déploiement commence sur iOS.

Ce n’est pas qu’un relooking : c’est un changement de logique. On ne « lit » plus une timeline avec des vidéos dedans. On bascule dans une mécanique où la vidéo devient un flux.

Le hic, c’est que ce choix « mobile-first » s’accompagne d’une controverse : des utilisateurs reprochent au lecteur de forcer un recadrage et d’empêcher de regarder certaines vidéos à leur ratio d’origine, avec des contenus tronqués. Bier a répondu publiquement sur l’orientation : « portrait » est l’idéal, et X affirme qu’il ne recadrera plus les vidéos verticales — un correctif qui montre que la friction est déjà remontée au produit.

En creux, X assume une thèse : sur téléphone, le format « naturel » n’est plus le paysage, mais le portrait.

Ce mouvement n’arrive pas de nulle part : X construit une destination vidéo depuis un moment

Le lecteur immersif s’inscrit dans une trajectoire plus large : X a déjà multiplié les surfaces et formats autour de la vidéo verticale (flux dédié, formats publicitaires verticaux, etc.). L’objectif est lisible : augmenter le temps de session et créer une boucle de consommation comparable aux plateformes qui dominent l’attention « format court ».

La mise à jour intervient alors que TikTok a récemment finalisé une restructuration de ses opérations US via une coentreprise majoritairement américaine (annoncée fin janvier 2026) pour éviter un bannissement. Dans ce contexte, chaque acteur qui peut capter une partie des usages vidéo — créateurs, audiences, budgets pub — a une fenêtre rare pour pousser ses pions.

Même les plateformes de streaming s’y mettent : Disney+ a annoncé travailler sur un flux de vidéos verticales pour stimuler l’engagement.

Vidéo + IA : X veut le combo… mais traîne un boulet réputationnel

X met aussi en avant une dimension IA avec Grok (xAI), notamment des outils de génération. Mais cet axe est désormais accompagné d’une zone rouge : après une controverse sur la génération d’images sexualisées (incluant des contenus impliquant des mineurs), X a restreint certaines fonctions liées à l’image aux abonnés payants, et les autorités européennes ont ouvert des enquêtes sur Grok et la plateforme.

Autrement dit, X veut être une destination vidéo moderne, mais l’IA « créative » peut vite transformer un avantage en risque de marque — et en risque réglementaire.

X choisit la vitesse… au risque d’une UX clivante

Ce nouveau lecteur pose une question simple : X veut-il ressembler à TikTok, ou devenir TikTok sans le dire ? Le plein écran et le swipe sont efficaces — mais ils uniformisent les formats, et une UX qui « crope » trop agressivement peut braquer les créateurs (qui soignent leurs cadrages) autant que les spectateurs.

Le signal le plus intéressant, finalement, n’est pas le design : c’est la phrase implicite derrière « portrait is ideal ». X ne veut plus être une plateforme où la vidéo est un contenu parmi d’autres. Il veut être un produit où la vidéo dicte les règles.