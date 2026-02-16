MacBook abordable : Apple testerait des couleurs fun (rose, bleu, vert, jaune) pour séduire les étudiants

Apple s’apprêterait à bousculer l’un de ses codes les plus rigides : celui du MacBook « sérieux », décliné en gris sidéral et en argent comme un uniforme. D’après Mark Gurman (Bloomberg), le futur MacBook plus abordable — pensé pour élargir l’audience, notamment côté étudiants — serait testé avec des coloris beaucoup plus ludiques, façon iMac et iPad.

Gurman évoque une palette en test comprenant : gris foncé, argent, jaune clair, vert clair, bleu et rose.

Tout ne sera pas retenu au lancement, mais l’intention est déjà une déclaration : Apple veut rendre ce MacBook plus « désirable » au premier regard — et pas seulement sur une fiche technique.

Un MacBook « sous les 1000 dollars », avec une puce d’iPhone

Le projet, lui, s’inscrit dans une logique simple : faire entrer macOS dans une zone de prix plus accessible. Plusieurs papiers récents convergent vers un MacBook bien en dessous de 1 000 dollars, avec des estimations qui varient selon les sources (et les marchés), et un point technique qui revient comme une signature : Apple utiliserait une puce de séries A (iPhone) plutôt qu’une puce de séries M.

Sur ce scénario, l’objectif est clair : proposer un portable Apple plus abordable, sans renier totalement le « feel » Apple. Gurman et d’autres relais indiquent même qu’Apple miserait toujours sur un châssis en aluminium, en optimisant les procédés de fabrication pour réduire les coûts.

La couleur comme arme de reconquête (et pas comme gadget)

Ces coloris ne sont pas un caprice : c’est une stratégie. Apple sait que, sur le marché étudiant, le laptop est autant un outil qu’un objet social (campus, coworking, bibliothèque). Le MacBook Air reste désiré, mais il n’est pas toujours « atteignable ».

En ajoutant un prix plus agressif et une identité visuelle plus expressive, Apple construit un produit qui peut convertir des utilisateurs Chromebook/Windows vers macOS, créer une nouvelle porte d’entrée vers l’écosystème, et relancer le MacBook comme objet « personnel », pas seulement « premium ».

Le plus intéressant, c’est que cette approche ressemble à la méthode iPad : rendement de volume, couleurs qui donnent envie, et une proposition claire. Si Apple réussit à tenir l’équilibre (prix, autonomie, silence, qualité d’écran), ce MacBook pourrait devenir un best-seller… précisément parce qu’il ne cherche pas à être un « petit MacBook Pro », mais un MacBook « pour la vraie vie ».