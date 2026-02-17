Apple viserait 2028 pour ses lunettes AR : Meta pourrait dégainer Orion dès 2027

Apple rêve d’un futur où l’écran quitte la poche pour venir se poser… sur le nez. Mais selon un nouveau rapport sectoriel, le calendrier de Cupertino serait moins agressif qu’espéré : Meta arriverait avant, avec une version « grand public » de Orion attendue dès 2027, quand Apple viserait plutôt 2028.

D’après une analyse attribuée à Omdia et reprise par plusieurs médias, Meta avancerait vers une paire de lunettes AR grand public dans la continuité d’e Orion, son prototype présenté en 2024.

Le point clé, c’est la promesse d’une « vraie » AR : un affichage dans les deux verres, et pas seulement des notifications minimalistes. Cette trajectoire colle aussi aux signaux marché observés autour de la gamme « Ray-Ban Meta », et à la stratégie affichée par Meta pour faire des lunettes la prochaine interface d’IA.

Pourquoi Apple ne serait « prête » qu’en 2028 ?

Toujours selon ces mêmes éléments, Apple viserait 2028 pour des lunettes AR réellement abouties. Le rapport met notamment en avant un frein structurel : l’IA embarquée. Pour qu’une lunette AR soit crédible au quotidien, elle doit comprendre l’environnement, prioriser l’information, répondre vite — sans transformer la monture en radiateur, ni dépendre en permanence d’un appareil externe.

En clair : ce n’est pas seulement un problème d’écran, c’est un problème de compute + autonomie + dissipation thermique… et d’IA « always-on ».

Vision Pro : un produit, mais surtout un marchepied

Dans cette lecture, le Vision Pro ressemble moins à la destination qu’à un pivot : Apple a posé un drapeau sur le territoire XR, mais l’objectif final reste la lunette — plus légère, plus sociale, plus « portable » qu’un casque. Cette idée circule depuis des mois chez les observateurs d’Apple.

Meta a un avantage : l’expérience terrain (itérations rapides, volumes, partenaires, apprentissage produit). Et surtout, Meta semble accepter une stratégie en paliers : d’abord des lunettes « IA » utiles, ensuite de l’AR plus ambitieuse.

Apple, elle, n’a pas le droit à un demi-succès : sa marque vend du « ça marche, tout de suite ». Si ses lunettes AR sortent en 2028, elles devront incarner une bascule d’usage claire — pas une démo technologique.

Le paradoxe est là : arriver plus tard peut être une force… si Apple transforme la lunette en objet désirable et indispensable. Mais dans un marché naissant, laisser Meta installer les codes (gestes, UI, usages sociaux) pourrait coûter cher.