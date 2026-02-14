Android 17 Beta 1 : nouveautés, Pixel compatibles, installation et calendrier de sortie

fermer
Trois jours après avoir teasé l’arrivée de Android 17 Beta 1, Google a dégainé plus vite que prévu. Cette première bêta n’a pas l’ambition de faire le show avec des refontes visuelles : elle vise plutôt ce qui compte à long terme — confidentialité, sécurité, performance, et surtout une Android expérience enfin cohérente sur tablettes, smartphones pliables et environnements fenêtrés.

Appareils compatibles : tous les Pixel du Pixel 6 au Pixel 10 (plus Tablette et Fold)

Google liste officiellement les modèles Pixel éligibles aux OTA et téléchargements Android 17 Beta 1. On retrouve :

  • Pixel 6/6 Pro/6a
  • Pixel 7/7 Pro/7a
  • Pixel Fold, Pixel Tablet
  • Pixel 8/8 Pro/8a
  • Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold/9a
  • Pixel 10/10 Pro/10 Pro XL/10 Pro Fold

Installation : la voie « simple » (Beta Program) et la voie « rapide » (OTA/flash)

Option A — S’inscrire au programme bêta (la plus simple)

  • Rendez-vous sur la page officielle Android Beta for Pixel, connectez-vous, puis Opt in sur l’appareil concerné.
  • Vous recevrez ensuite la mise à jour via Paramètres > Système > Mise à jour du système.

Note importante : sortir du programme bêta entraîne généralement un effacement des données, sauf fenêtre spécifique lors d’un retour sur une version stable publique. Google le rappelle explicitement.

Option B — Télécharger l’OTA/image (pour devs et utilisateurs avancés)

Google met aussi à disposition des images OTA (et factory images) pour Android 17 Beta 1.

Les nouveautés qui comptent vraiment : Android devient « adaptatif par défaut »

Fin de l’opt-out : les apps devront jouer le jeu sur grands écrans (≥ 600 dp). C’est le changement le plus structurant de cette bêta : avec Android 17 (API 37), Google retire la possibilité pour les apps de refuser certaines règles d’adaptabilité (orientation, redimensionnement) sur les appareils à grand écran (tablettes, smartphones pliables ouverts, modes fenêtrés).

Concrètement, pour les développeurs, « faire l’impasse » sur le support paysage/portrait et la resizabilité devient de moins en moins tenable — et Google outille déjà la transition.

Performance : des changements bas niveau, mais visibles au quotidien

Android 17 Beta 1 aligne plusieurs optimisations runtime :

  • MessageQueue « lock-free » : une nouvelle implémentation visant à réduire les frames manquées (moins de micro-saccades), avec un avertissement : les apps qui bricolent via reflection sur des champs privés pourraient casser.
  • Garbage Collection générationnel (ART) : plus de petites collectes « jeunes » moins coûteuses, moins de grosses collectes pénibles — l’objectif est de réduire le coût CPU et la durée des GC.
  • « static final » réellement final : Android 17 bloque certaines modifications via reflection/JNI pour permettre des optimisations plus agressives.
  • Restrictions sur les notifications custom : durcissement des limites de taille pour réduire l’empreinte mémoire.

Photo/vidéo : une bêta étonnamment « caméra-first »

Google pousse des briques techniques qui devraient intéresser directement les apps photo/vidéo :

  • Dynamic Camera Session Updates : possibilité d’attacher/détacher des surfaces de sortie sans reconfigurer toute la session, pour des transitions plus fluides (photo ↔ vidéo) sans freeze.
  • Constant Quality Recording (CQ) via MediaRecorder : réglage orienté « qualité constante » plutôt que débit fixe.
  • Support VVC (H.266) : ajout du codec Versatile Video Coding côté plateforme (selon compatibilité matérielle).

La grosse bascule de méthode : adieu « Developer Preview », bonjour Android Canary

Google confirme un changement de cadence : Android 17 marque la transition vers un programme Android Canary, « always-on », avec des features qui atterrissent plus tôt, des OTA plus simples pour tester, et un canal séparé mieux intégré aux workflows de dev.

Android 17 release timeline

Calendrier Android 17 : stabilité rapide, sortie visée en Q2

Google annonce vouloir atteindre Platform Stability en mars (API/NDK finalisés et comportements app quasi définitifs). Et surtout : Android 17 doit continuer à évoluer via une série de Quarterly Releases, avec la grosse fenêtre de changements de comportement plutôt concentrée sur la release de Q2.

Android 17 Google Pixel
