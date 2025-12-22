Galaxy Z Fold 8 : Samsung préparerait une nette amélioration des caméras secondaires

Alors que le Samsung Galaxy Z Fold 7 a marqué un tournant avec l’intégration d’un capteur principal de 200 mégapixels, son successeur pourrait surprendre autrement. Selon un nouveau rapport, le Galaxy Z Fold 8, attendu en 2026, ne chercherait pas à repousser davantage la résolution du capteur principal, mais plutôt à renforcer ses caméras secondaires, longtemps considérées comme le talon d’Achille des smartphones pliables.

Une stratégie plus mature, qui suggère que Samsung traite désormais sa gamme Fold comme de véritables flagships photographiques.

Le capteur principal ne bouge pas — et c’est volontaire

D’après les informations publiées par GalaxyClub, Samsung conserverait le capteur principal de 200 mégapixels introduit sur le Galaxy Z Fold 7. Un choix logique : ce module offre déjà un niveau de détail et de polyvalence comparable aux meilleurs smartphones « classiques » du marché.

Les deux caméras frontales — celle de l’écran externe et celle de l’écran interne — resteraient également à 10 mégapixels, sans retour annoncé de la caméra sous l’écran. Un signal clair : Samsung semble privilégier la qualité d’image réelle à l’expérimentation technologique, après plusieurs générations où l’under-display camera a peiné à convaincre.

Téléobjectif : un gain discret mais stratégique

La première amélioration notable concernerait le téléobjectif arrière. Le zoom optique resterait fixé à 3x, mais le capteur passerait de 10 mégapixels à 12 mégapixels. Ce changement, en apparence modeste, pourrait avoir un impact réel : meilleure gestion du bruit en basse lumière, plus de détails en zoom, et une cohérence accrue avec les autres flagships Samsung.

Selon le rapport, ce capteur serait identique à celui prévu pour le Samsung Galaxy S26 Ultra, ce qui réduirait encore l’écart entre la gamme Fold et les modèles Ultra traditionnels.

Ultra grand-angle : la vraie révolution

C’est toutefois du côté de l’ultra grand-angle que le bond serait le plus spectaculaire. Samsung envisagerait de remplacer le capteur 12 mégapixels du Fold 7 par le 50 mégapixels utilisé sur le Galaxy S25 Ultra.

Si cette information se confirme, elle corrigerait l’un des derniers compromis imposés aux utilisateurs de Fold :

photos ultra grand-angle plus détaillées,

meilleure plage dynamique,

performances accrues en vidéo et en basse lumière.

En clair, le Galaxy Z Fold 8 pourrait enfin ne plus faire de concessions photographiques face aux smartphones non pliables haut de gamme.

Les Fold ne sont plus des prototypes

Depuis plusieurs années, choisir un smartphone pliable signifiait accepter des compromis — notamment sur la photo — en échange d’un format innovant. Cette fuite suggère que Samsung considère cette phase comme révolue.

En alignant progressivement les composants photo des Fold sur ceux de sa gamme Ultra, Samsung envoie un message clair : les pliables ne sont plus des vitrines technologiques, mais des flagships à part entière. Cette logique s’inscrit également dans la continuité des projets futurs du constructeur, comme les concepts de pliables multi-écrans, qui reposent déjà sur des bases matérielles solides issues de la gamme Fold actuelle.

Prudence, mais signal fort

Bien sûr, il convient de rester prudent. Le Galaxy Z Fold 8 n’est pas attendu avant l’été 2026, et Samsung dispose encore de nombreux mois pour ajuster ses choix techniques.

Néanmoins, GalaxyClub bénéficie d’une solide réputation en matière de fuites matérielles Samsung. Si ces informations se confirment, elles marqueraient une étape importante : le moment où les smartphones pliables cessent définitivement d’être « moins bons en photo » que les modèles classiques.