Nothing Phone (4a) : Le benchmark Geekbench dévoile un monstre de RAM

Nothing continue de préparer son prochain « milieu de gamme » comme un lancement de produit lifestyle : confirmations au compte-gouttes, teasing de couleurs, puis… la froideur d’un benchmark qui met tout le monde d’accord.

Le Nothing Phone (4a) vient d’apparaître sur Geekbench, révélant au passage la puce choisie et une configuration mémoire musclée — un signal clair sur l’ambition de cette génération, malgré un contexte de coûts en hausse.

Nothing Phone (4a) : Snapdragon 7s Gen 4 + Adreno 810

Le listing Geekbench indique que le Phone (4a) tournerait avec le Snapdragon 7s Gen 4, successeur direct du 7s Gen 3 de la génération précédente. C’est une montée en gamme mesurée : un pas en avant pour rester compétitif sur la fluidité, l’efficience et l’IA embarquée, sans basculer dans le segment « flagship ».

Le détail des fréquences CPU relevé par le benchmark évoque une configuration octa-core (un cœur à 2,71 GHz, trois à 2,40 GHz, quatre cœurs efficients à 1,80 GHz), avec un GPU Adreno 810.

12 Go de RAM et Android 16 « out of the box »

La machine testée embarquerait 12 Go de RAM, ce qui place Nothing dans une posture agressive pour un milieu de gamme : de la marge pour le multitâche, les apps lourdes et — surtout — les fonctions d’IA côté OS. Des variantes plus abordables (8 Go, par exemple) restent probables, mais non confirmées à ce stade.

Autre point notable : Android 16 serait préinstallé sur l’unité benchmarkée, suggérant un lancement avec une base logicielle très récente.

Le passage dans Geekbench AI donne des scores de 707 points (simple précision), 1 077 points (demi-précision/haute précision selon la lecture) et 1 265 points (quantifié). C’est une indication de « capacité », pas une preuve de l’expérience réelle : ces chiffres ne disent rien de la chauffe, de la stabilité en charge, ni de l’optimisation des modèles côté Nothing OS.

Couleurs et calendrier : Nothing tease, les fuites précisent

Nothing a récemment teasé une palette plus « colorée » pour la série Phone (4a), avec plusieurs teintes visibles (dont bleu, rose, jaune, en plus du noir et du blanc) — une manière d’élargir l’attrait au-delà du duo monochrome habituel.

Côté calendrier, Nothing n’a pas officialisé de date, mais plusieurs sources parlent d’un lancement en mars. Certains leaks vont jusqu’à avancer un événement début mars, sans garantie à ce stade.

Un trio de produits attendu : (4a), (4a) Pro… et Headphone (a)

Le Phone (4a) ne viendrait pas seul : plusieurs rapports évoquent un Phone (4a) Pro et un casque plus abordable baptisé Headphone (a). Si cela se confirme, Nothing rejouerait sa stratégie « mini-écosystème » : un smartphone accessible + une variante plus premium + un produit audio pour verrouiller l’expérience.

La rumeur d’une hausse de prix plane au-dessus de cette génération, et elle n’est pas sortie de nulle part : Carl Pei a lui-même expliqué que la hausse du coût de la mémoire (RAM/DRAM), tirée par la demande IA, pourrait forcer des arbitrages (payer plus… ou accepter moins de spécifications).

Dans ce contexte, le combo « Snapdragon 7s Gen 4 + 12 Go » ressemble autant à une promesse produit qu’à un message marketing : si le prix monte, Nothing veut que la fiche technique paraisse nettement plus solide. Reste à voir si la marque compensera via un design distinctif, une photo en progrès, ou une stratégie de stockage (UFS plus rapide) — des éléments souvent cités dans les fuites mais pas confirmés par Geekbench.