Meta vient de déployer une salve de fonctionnalités thématiques Saint-Valentin 2026 sur Instagram — et, plus discrètement, mais tout aussi stratégiquement, sur Edits, son appli de montage pensée pour les créateurs.

Au menu : polices saisonnières, effets de texte, cadres photo, « phrases secrètes » interactives, sons dédiés et même un contrôle de vitesse qui grimpe jusqu’à 100×. Une opération de charme qui a un objectif très clair : donner aux utilisateurs une bonne raison de créer, commenter et rester.

Instagram : des « easter eggs » partout, de Stories à vos DM

Sur Instagram, la mise à jour ressemble à une couche de vernis créatif… mais elle touche quasiment toutes les surfaces d’usage :

Nouvelles polices et effets de texte pour Stories et Reels

Cadres/stickers photo « love » pour Stories

Phrases secrètes dans les commentaires de Story qui déclenchent des animations et thèmes cachés

Mention sticker thématique pour taguer quelqu’un dans une Story

Notes avec textes d’indication et effets « cachés » liés à certains termes

Thème de discussion par DM spécial Saint-Valentin (clair + sombre)

L’important n’est pas seulement la liste : c’est la mécanique. Les « phrases secrètes » et thèmes cachés transforment l’expérience en jeu social — un geste, une réponse, une animation. Autrement dit : une micro-interaction qui se partage, qui se copie, qui se propage.

Disponibilité : ces éléments Instagram sont annoncés du 12 au 16 février 2026.

Edits : la Saint-Valentin comme prétexte pour muscler l’outil créateur

Du côté de Edits, Meta joue plus « outil » que « cosmétique » :

Polices Saint-Valentin et presets texte

Effets sonores (tons « harpe », battements de cœur, etc.)

Contrôle de vitesse jusqu’à 100×

Et ici, détail clé : ces ajouts restent disponibles après la période (contrairement aux features Instagram, limitées dans le temps).

Ce n’est pas anodin : Edits a été présenté comme une app de création « tout-en-un » pour produire des vidéos directement sur mobile. Et, le choix du 100× ressemble à une réponse assumée aux standards du marché — CapCut, par exemple, propose aussi une vitesse allant jusqu’à 100×.

Une opération « romance », mais une stratégie très rationnelle

Derrière les cœurs et les polices rétro, on voit surtout une stratégie produit en deux temps :

Sur Instagram, Meta injecte une couche saisonnière pour doper la création et les interactions tout de suite (Stories, commentaires, Notes, DM). Les fonctionnalités temporaires créent de l’urgence : « c’est maintenant ou jamais ». Sur Edits, Meta profite du moment culturel pour faire passer des améliorations qui comptent toute l’année — et rapprocher l’app de ce que les créateurs attendent d’un vrai éditeur mobile, face aux leaders.

En clair : Instagram vend l’émotion. Edits vend la boîte à outils. Et la Saint-Valentin n’est que le thème idéal pour aligner les deux.