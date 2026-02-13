Sony WF-1000XM6 : nouveaux écouteurs premium, ANC renforcée et Hi-Res sans fil à 300 €

fermer
Objets connectés par Yohann Poiron le Sony WF-1000XM6
Sony n’a jamais caché son ambition : dominer le très haut de gamme des écouteurs true wireless comme il domine celui des casques à réduction de bruit. Avec les WF-1000XM6, la marque enchaîne sur un modèle déjà redoutable (XM5) en peaufinant exactement là où les utilisateurs le ressentent : le confort, la restitution et l’ANC — sans s’enfermer dans un écosystème unique à la Apple ou à la Samsung.

Résultat : un successeur qui vise frontalement les AirPods Pro 3 et les Galaxy Buds 4, mais avec l’ADN Sony en étendard.

Sony WF-1000XM6 : Hi-Res sans fil, nouveau processeur, autonomie solide

Les WF-1000XM6 revendiquent un positionnement audio très haut de gamme, avec Hi-Res Audio Wireless et l’intégration d’un traitement maison poussé par un processeur dédié (Sony met en avant une évolution de sa chaîne d’amplification/DAC via ce nouveau traitement).

Côté endurance, Sony annonce 8 heures d’écoute sur une charge, et jusqu’à 24 heures avec le boîtier.

Sony revoit la forme des écouteurs, désormais plus ovale, avec un discours orienté ergonomie : épouser les courbes de l’oreille pour réduire la gêne sur la durée. Le boîtier change lui aussi : toujours compact et arrondi sur les côtés, mais plus anguleux sur certaines lignes — un détail qui peut compter quand on vit avec ses écouteurs dans une poche de jean.

ANC : +25 % annoncé et meilleure gestion des fréquences délicates

La promesse la plus « headline », c’est la réduction de bruit. Sony avance une ANC 25 % plus efficace que celle des XM5, avec une amélioration particulièrement sensible sur les fréquences médiums à aigus et une meilleure compensation des petites fuites liées à l’ajustement des embouts.

`Pour ceux qui prennent souvent l’avion ou le train, les premiers retours pointent aussi un gain sur les basses fréquences continues (le « rumble » typique).

L’argument Sony qui fait toujours mouche : des réglages complets sur iPhone et Android

Sony conserve ce qui fait une partie de sa force face aux AirPods et aux Buds : une expérience complète sur les deux plateformes via Sony | Sound Connect, avec réglages ANC, EQ et personnalisation. Dans un marché où certains produits deviennent excellents… mais surtout à l’intérieur de leur jardin, cette neutralité reste un vrai avantage compétitif.

WH-1000XM6, désormais disponible en Rose Poudré

Dans la même séquence d’annonce, Sony pousse aussi une nouveauté plus lifestyle : une finition Rose poudré pour le WH-1000XM6 (le casque, pas les écouteurs).

Les WF-1000XM6 ne cherchent pas à « réinventer » l’écouteur, mais à verrouiller une position : celle du produit référence qui coche trois cases à la fois — son, ANC, compatibilité universelle. Le prix 300 € les installe clairement dans le premium, mais Sony parie sur une réalité simple : sur ce segment, l’utilisateur paie moins pour une fiche technique que pour une sensation au quotidien — confort, silence, maîtrise.

Si la promesse ANC se confirme à l’usage, Sony pourrait bien refaire ce qu’il sait faire de mieux : rendre l’upgrade difficile à ignorer, même quand le modèle précédent était déjà « excellent ».

