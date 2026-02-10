Accueil » Nothing Phone (4a) et Headphone (a) : La transparence s’offre enfin une explosion de couleurs

Nothing Phone (4a) et Headphone (a) : La transparence s’offre enfin une explosion de couleurs

Nothing Phone (4a) et Headphone (a) : La transparence s'offre enfin une explosion de couleurs

Nothing semble prêt à sortir de son duo « blanc/noir » qui a longtemps servi de signature minimaliste. Dans un teaser publié ces dernières heures, la marque dessine son fameux « (a) » avec des points blanc, noir, rose, jaune et bleu — un clin d’œil simple, mais très lisible : la couleur devient un argument, au même titre que le design transparent ou les Glyphes.

Ce teasing concernerait à la fois le Nothing Phone (4a) et le Nothing Headphone (a), attendus en mars 2026.

Cinq teintes, mais pas forcément pour tout le monde

Nothing ne dit pas explicitement quel produit recevra quelle couleur. Mais plusieurs fuites « cadrent » déjà le terrain :

Pour le Headphone (a), les mêmes sources reviennent sur quatre coloris : noir, blanc, rose, jaune.

Le bleu semble donc être le candidat naturel pour donner au Phone (4a) sa teinte « signature » (et éviter que les deux produits se marchent dessus visuellement). C’est une lecture logique à partir des informations disponibles, mais Nothing n’a pas confirmé la répartition.

Ce choix est aussi un signal : les séries « A » pourraient devenir la ligne la plus expressive de la marque, là où les gammes supérieures restent plus « design objet ».

Phone (4a) : rumeurs de refonte solide… avec un soupçon de hausse de prix

Côté smartphone, les infos restent encore fragmentaires, mais un faisceau revient : un Snapdragon de série 7 s est cité, une config 12 Go/256 Go apparaît dans certaines fuites, et la piste d’une meilleure résistance (IP améliorée) circule.

Le point le plus sensible, lui, est économique : plusieurs articles évoquent une hausse de prix possible sur la série Phone (4a), dans un contexte de coûts mémoire plus tendus. Rien d’officiel, mais c’est cohérent avec un milieu de gamme qui se « premiumise » partout.

Headphone (a) : l’anti-Headphone (1) — même look Nothing, tarif plus agressif

Le Headphone (a) se positionnerait comme un casque plus accessible que le Headphone (1), avec un prix qui revient de manière insistante : 159 € en Europe. Certaines fuites vont jusqu’à évoquer un calendrier : précommandes le 5 mars et disponibilité/annonce autour du 12 mars (à prendre comme « planning probable », pas comme date gravée dans le marbre).

Sur les spécifications, prudence : le prix et les couleurs sont les éléments les plus solides. Le reste (ANC, transparence, LDAC…) circule, mais sans la même fermeté documentaire selon les sources.

Nothing cherche à vendre de la personnalité… sans abandonner la cohérence

Ce teasing en dit long sur l’étape suivante de Nothing. La marque a déjà un ADN (transparence, design industriel « tech toy », UI soignée). La couleur, elle, ajoute un levier plus grand public : acheter une vibe, pas seulement un rapport perf/prix.

Et surtout, c’est stratégique si les rumeurs de hausse se confirment : quand un produit devient plus cher, il doit se différencier plus fort. Dans le milieu de gamme, la personnalité est souvent le moyen le plus efficace de justifier une montée en gamme, sans tomber dans la course aux chiffres.

Si Nothing réussit son coup, le Phone (4a) pourrait devenir le « smartphone du quotidien » stylé — et le Headphone (a) le point d’entrée audio qui garde l’ADN de la marque… mais à un tarif beaucoup plus tentant.