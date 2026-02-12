Accueil » Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro : configurations et couleurs dévoilées avant le lancement mondial avec les Xiaomi 17

Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro : configurations et couleurs dévoilées avant le lancement mondial avec les Xiaomi 17

Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro : configurations et couleurs dévoilées avant le lancement mondial avec les Xiaomi 17

Xiaomi aime les lancements « écosystème », ceux où smartphone et tablette arrivent main dans la main pour raconter une même histoire : la mobilité, mais avec un clavier, un stylet et un OS qui se veut plus « PC » que jamais.

D’après une nouvelle fuite, les Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro s’apprêteraient à sortir en version globale en même temps que la série Xiaomi 17 — et les détails pratiques (configurations, couleurs) commencent déjà à circuler.

Selon Sudhanshu Ambhore, la gamme Xiaomi Pad 8 arriverait à l’international avec deux configurations, tandis que la Xiaomi Pad 8 Pro viserait plus haut avec une option premium en 12/512 Go. Les deux modèles seraient proposés en bleu, gris et vert.

Concrètement, cela donnerait :

Xiaomi Pad 8 : 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go

Xiaomi Pad 8 Pro : 8 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go

Le point intéressant, c’est moins la RAM que le signal : Xiaomi semble vouloir simplifier l’offre globale, en évitant la multiplication de variantes vues en Chine, pour aller droit au but sur les marchés internationaux.

Xiaomi Pad 8 vs Pad 8 Pro : même écran, deux philosophies de performance

Les deux tablettes partageraient une base commune très « Xiaomi » : une fiche technique solide, orientée productivité et multimédia, avec un écran qui vise l’équilibre entre confort de lecture et usage créatif.

Écran : 11,2 pouces LCD, 3.2K, 3 : 2, 144 Hz, 800 nits (pic)

Batterie : 9 200 mAh (annoncée)

Audio : quad-speakers (souvent associé à Dolby Atmos sur cette génération)

OS : HyperOS 3 basé sur Android 16

Connectique : Wi-Fi 7, USB-C (3.x selon les listings), NFC, IR blaster… mais pas de 4G/5G selon les informations disponibles

Là où tout se joue, c’est sur le duo SoC + charge + caméras. La Xiaomi Pad 8 arriverait avec le processeur Snapdragon 8 s Gen 4, une charge de 45 W et des caméras de 13 mégapixels à l’arrière, et 8 mégapixels à l’avant (orientation « tablette » classique). La Xiaomi Pad 8 Pro embarquerait le Snapdragon 8 Elite, offrirait une charge de 67 W et se vanterait de caméras de 50 mégapixels à l’arrière et 32 mégapixels à l’avant (plus ambitieuse, orientée visio et création).

Xiaomi vise l’iPad Air et la Galaxy Tab… mais avec un levier différent

Sur le marché tablette, les spécifications ne suffisent plus : Apple vend l’expérience, Samsung vend l’écosystème, et Xiaomi tente de vendre le « PC-lite » à prix agressif. La mention récurrente d’outils type WPS/CAD et du support stylet/clavier s’inscrit dans cette stratégie : faire de la tablette un poste de travail nomade « acceptable », surtout pour les étudiants et les pros qui ne veulent pas sortir le budget d’un iPad + clavier + Pencil.

Mais, il y a aussi un choix qui divise : l’absence de version cellulaire (4G/5G). C’est un non-sujet pour une tablette « salon/bureau », et un vrai frein pour une tablette « mobilité » au sens strict — notamment face à certaines Galaxy Tab et iPad.

Reste l’enjeu le plus intéressant : si Xiaomi cale réellement la sortie globale des Xiaomi Pad 8 sur un événement « Xiaomi 17″, ce n’est pas qu’une question de calendrier. C’est la manière de dire que HyperOS 3 est la colonne vertébrale — et que la tablette n’est plus un produit secondaire, mais une pièce centrale du récit.