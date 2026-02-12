fermer
Tablettes

Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro : configurations et couleurs dévoilées avant le lancement mondial avec les Xiaomi 17

Tablettes par Yohann Poiron le Xiaomi Xiaomi Pad 8 Xiaomi Pad 8 Pro
Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro : configurations et couleurs dévoilées avant le lancement mondial avec les Xiaomi 17
Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro : configurations et couleurs dévoilées avant le lancement mondial avec les Xiaomi 17

Xiaomi aime les lancements « écosystème », ceux où smartphone et tablette arrivent main dans la main pour raconter une même histoire : la mobilité, mais avec un clavier, un stylet et un OS qui se veut plus « PC » que jamais.

D’après une nouvelle fuite, les Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro s’apprêteraient à sortir en version globale en même temps que la série Xiaomi 17 — et les détails pratiques (configurations, couleurs) commencent déjà à circuler.

Selon Sudhanshu Ambhore, la gamme Xiaomi Pad 8 arriverait à l’international avec deux configurations, tandis que la Xiaomi Pad 8 Pro viserait plus haut avec une option premium en 12/512 Go. Les deux modèles seraient proposés en bleu, gris et vert.

Concrètement, cela donnerait :

  • Xiaomi Pad 8 : 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go
  • Xiaomi Pad 8 Pro : 8 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go

Le point intéressant, c’est moins la RAM que le signal : Xiaomi semble vouloir simplifier l’offre globale, en évitant la multiplication de variantes vues en Chine, pour aller droit au but sur les marchés internationaux.

Xiaomi Pad 8 vs Pad 8 Pro : même écran, deux philosophies de performance

Les deux tablettes partageraient une base commune très « Xiaomi » : une fiche technique solide, orientée productivité et multimédia, avec un écran qui vise l’équilibre entre confort de lecture et usage créatif.

  • Écran : 11,2 pouces LCD, 3.2K, 3 : 2, 144 Hz, 800 nits (pic)
  • Batterie : 9 200 mAh (annoncée)
  • Audio : quad-speakers (souvent associé à Dolby Atmos sur cette génération)
  • OS : HyperOS 3 basé sur Android 16
  • Connectique : Wi-Fi 7, USB-C (3.x selon les listings), NFC, IR blaster… mais pas de 4G/5G selon les informations disponibles

8728

Là où tout se joue, c’est sur le duo SoC + charge + caméras. La Xiaomi Pad 8 arriverait avec le processeur Snapdragon 8 s Gen 4, une charge de 45 W et des caméras de 13 mégapixels à l’arrière, et 8 mégapixels à l’avant (orientation « tablette » classique). La Xiaomi Pad 8 Pro embarquerait le Snapdragon 8 Elite, offrirait une charge de 67 W et se vanterait de caméras de 50 mégapixels à l’arrière et 32 mégapixels à l’avant (plus ambitieuse, orientée visio et création).

Xiaomi vise l’iPad Air et la Galaxy Tab… mais avec un levier différent

Sur le marché tablette, les spécifications ne suffisent plus : Apple vend l’expérience, Samsung vend l’écosystème, et Xiaomi tente de vendre le « PC-lite » à prix agressif. La mention récurrente d’outils type WPS/CAD et du support stylet/clavier s’inscrit dans cette stratégie : faire de la tablette un poste de travail nomade « acceptable », surtout pour les étudiants et les pros qui ne veulent pas sortir le budget d’un iPad + clavier + Pencil.

Mais, il y a aussi un choix qui divise : l’absence de version cellulaire (4G/5G). C’est un non-sujet pour une tablette « salon/bureau », et un vrai frein pour une tablette « mobilité » au sens strict — notamment face à certaines Galaxy Tab et iPad.

Reste l’enjeu le plus intéressant : si Xiaomi cale réellement la sortie globale des Xiaomi Pad 8 sur un événement « Xiaomi 17″, ce n’est pas qu’une question de calendrier. C’est la manière de dire que HyperOS 3 est la colonne vertébrale — et que la tablette n’est plus un produit secondaire, mais une pièce centrale du récit.

 

Tags : XiaomiXiaomi Pad 8Xiaomi Pad 8 Pro
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer