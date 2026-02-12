Accueil » Galaxy S26 : les rendus officiels fuitent, voici les couleurs et le design des S26, S26+ et S26 Ultra

À quelques jours de son événement Galaxy Unpacked, Samsung n’a plus vraiment le luxe du mystère. Après des semaines de fuites par fragments, un leak massif sur la série Galaxy S26 attribué à Evan Blass met tout le monde d’accord : rendus haute définition, quatre coloris principaux, et un design qui mise sur la continuité plutôt que la rupture. Reste à savoir si cette sobriété assumée suffit à faire oublier la hausse de prix déjà évoquée par plusieurs sources.

Un leak XXL : rendus presse pour les trois modèles, dans toutes les couleurs « grand public »

Evan Blass a partagé une série de rendus produits du Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, dans les coloris qui devraient constituer la gamme « standard » au lancement.

Ce qui ressort : Samsung harmonise l’identité visuelle. Même directives de lignes, même sobriété, et une différenciation surtout portée par la caméra et, côté Ultra, l’intégration du S Pen.

Les fuites convergent sur quatre teintes « mainstream » pour les trois appareils : Noir, Blanc, Violet cobalt et Bleu (Sky Blue).

L’intérêt n’est pas seulement esthétique : Samsung semble vouloir une grille lisible, avec des couleurs faciles à produire, à stocker et à pousser chez les opérateurs. Le violet, lui, joue le rôle de « signature » — assez différenciant pour exister en vitrine, sans tomber dans l’excentricité.

Et les coloris exclus Web ? Le Galaxy S26 Ultra garderait ses « couleurs spéciales »

En parallèle, Samsung tease l’idée de « special colors » (souvent réservées à la boutique en ligne et produites en volumes plus limités). Les rendus leakés ne couvrent pas forcément ces teintes, mais l’existence d’options exclusives est, elle aussi, évoquée dans les fuites.

Ce leak raconte une chose : Samsung consolide. Au lieu d’un grand saut esthétique, la marque verrouille un design cohérent et industrialisable, et semble réserver l’effet « waouh » à deux leviers :

L’IA (Galaxy AI), qui devrait occuper une place centrale à l’Unpacked du 25 février. Les différenciations fonctionnelles, surtout sur l’Ultra (photo, écran, fonctions « privacy » évoquées par certaines rumeurs, etc.).

Autrement dit : Samsung ne vend pas seulement un objet, mais une « plateforme » — et quand la plateforme devient l’argument numéro 1, le design peut se permettre d’être plus conservateur.