Xiaomi 17 en Europe : coloris, stocks et prix se précisent, mais la batterie serait revue à la baisse

Xiaomi n’a pas encore officialisé le lancement mondial de sa série Xiaomi 17, mais le puzzle commence à s’emboîter. Entre certifications, fuites « revendeurs » et listings européens, on distingue déjà la stratégie : sortir d’abord le Xiaomi 17 et le Xiaomi 17 Ultra, et laisser les déclinaisons plus exotiques à la Chine.

Xiaomi 17 : Une sortie mondiale qui se dessine… post-MWC

Selon plusieurs sources qui recoupent la même fenêtre, Xiaomi viserait une commercialisation internationale des Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra après le MWC 2026, donc courant mars.

Rien d’illogique : le MWC reste le moment où les marques « installent » leur discours premium en Europe — et Xiaomi a tout intérêt à y pousser son Ultra comme vitrine.

D’après une fuite attribuée au tipster Sudhanshu Ambhore, Xiaomi préparerait deux modèles pour l’international, avec des configurations très cadrées (et donc plus simples à gérer côté distribution).

Xiaomi 17 (5G) : 12 Go de RAM, avec 256 Go ou 512 Go de stockage, en Noir/Bleu/Vert.

Xiaomi 17 Ultra (5G) : 16 Go de RAM, avec 512 Go ou 1 To, en Noir/Blanc/Vert (avec une palette plus restreinte qu’en Chine).

Ce choix est révélateur : Xiaomi semble vouloir maximiser la lisibilité de gamme à l’international — moins de SKU, plus de volume sur les versions qui se vendent, et un Ultra clairement positionné « halo product ».

Prix en euro : le signal des listings allemands

Côté tarif, un listing repéré chez un revendeur allemand évoque 1 099 € pour le Xiaomi 17 en 512 Go. Si la version 256 Go est bien la base en Europe (comme le suggère la fuite), le point d’entrée pourrait logiquement descendre sous ce palier — mais à ce stade, ça reste de la projection, pas une grille officielle.

La fuite la plus intéressante — et la plus « stratégique » — concerne la batterie. Le Xiaomi 17 vendu en Chine est souvent associé à une capacité massive (jusqu’à 7 000 mAh dans certains rapports), mais la version globale repérée en listing européen parlerait plutôt de 6 330 mAh, avec charge 100 W.

Même réduite, la capacité resterait nettement au-dessus de la génération précédente à l’international, ce qui maintient l’argument autonomie… mais change le narratif : Xiaomi pourrait réserver son « coup de force » batterie à son marché domestique, et livrer une version mieux calibrée (poids, coûts, logistique) pour l’Europe.

Xiaomi rejoue une partition premium… avec pragmatisme

Ce début de feuille de route raconte trois choses :

L’Europe = vitrine premium, donc un duo « Xiaomi 17 + Xiaomi 17 Ultra » plus clair, plus facile à vendre et à financer en marketing. La simplification des variantes est une arme contre les stocks dormants (et contre les remises précoces). La batterie scindée Chine/global ressemble à un arbitrage industriel : garder l’avantage concurrentiel, sans exploser les compromis (épaisseur, masse, coûts d’assemblage) là où les attentes et les marges ne sont pas identiques.

Reste une inconnue majeure : la disponibilité réelle, pays par pays, et surtout la tarification finale du modèle Ultra — celui qui portera, comme souvent chez Xiaomi, l’ambition photo et le récit « Leica ».