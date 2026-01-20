Xiaomi 18 : Le téléobjectif périscopique enfin standardisé sur tous les modèles ?

La série Xiaomi 17 est à peine sortie que l’écosystème des fuites regarde déjà plus loin : Xiaomi 18, fin 2026, et une promesse implicite assez rare dans le premium actuel — arrêter de réserver certaines « vraies » nouveautés aux seuls modèles Pro/Ultra.

Au cœur des rumeurs : l’arrivée d’un téléobjectif périscopique même sur le Xiaomi 18 « standard », accompagnée d’une standardisation de fonctionnalités haut de gamme (empreinte ultrasonique 3D, charge sans fil, étanchéité renforcée).

Xiaomi voudrait « généraliser » des features premium sur toute la gamme

L’information vient d’un post attribué au leaker Digital Chat Station sur Weibo, relayé par plusieurs médias : périscope, capteur d’empreintes ultrasonique 3D, wireless charging, et une étanchéité « haut niveau » sur tous les modèles.

Les articles insistent sur un détail important : le post ne nomme pas explicitement « Xiaomi 18 », mais les indices dans les commentaires orientent fortement vers cette série. À ce stade, on est donc sur une fuite « précoce » : c’est crédible par la source, mais pas confirmé par Xiaomi.

Pourquoi le périscope sur un modèle standard est un vrai changement ?

Un téléobjectif périscopique, ce n’est pas juste « plus de zoom ». C’est un choix d’architecture : une optique pliée qui allonge le trajet de la lumière dans l’épaisseur du téléphone, pour obtenir un zoom optique plus ambitieux sans transformer l’appareil en brique.

Et surtout, c’est une fonctionnalité généralement réservée au haut de gamme. Si Xiaomi l’apporte sur un modèle « standard », c’est un signal clair : le standard ne veut plus être un flagship « au rabais », mais un vrai « tout-terrain ».

À titre de repère, le Xiaomi 17 s’appuie sur un téléobjectif « classique » à 2,6× optique (plutôt qu’un périscope) — ce qui rendrait le saut vers du périscopique perceptible en pratique, notamment sur la portée et la stabilisation.

Le « back screen » ne serait pas abandonné sur les Xiaomi 18 Pro

En parallèle, une autre ligne de rumeur continue : le double écran arrière, introduit sur les Xiaomi 17 Pro/Pro Max, resterait un marqueur de la gamme Pro. Là, Xiaomi a déjà envoyé des signaux publics : plusieurs médias rapportent que le président Lu Weibing a confirmé en livestream la poursuite du développement de ces écrans arrière sur les futurs modèles.

Et Xiaomi a de bonnes raisons de « doubler » sur cette idée : la marque a communiqué sur de très bons débuts commerciaux de la série 17 en Chine, avec un record de ventes sur le Pro Max (et une hausse évoquée d’environ 20 % sur la série flagship).

Xiaomi veut éviter le piège du « modèle de base sacrifié »

Le mouvement est stratégique. Dans un marché où Apple et Samsung vendent surtout la promesse d’écosystème, Xiaomi a besoin d’un avantage qui se voit immédiatement en boutique et en test terrain.

Standardiser le périscope (photo), l’ultrasonique 3D (confort/premium feel), la charge sans fil (usage), et l’étanchéité renforcée (durabilité), c’est une manière de rendre le Xiaomi 18 « de base » beaucoup plus difficile à ignorer, y compris face à des concurrents qui segmentent agressivement leurs gammes.

Mais, il y a un revers : coût + complexité. Un périscope, une empreinte ultrasonique et une meilleure étanchéité se paient en BOM, en place interne et en calibration. Si Xiaomi le fait, c’est soit qu’il accepte une marge plus fine sur le modèle standard, soit qu’il prépare une hausse de prix (ou une montée en gamme globale).