Xiaomi 18 Pro : Le compact de 6,3 pouces qui cache un double capteur de 200 mégapixels

Jusqu’ici, chez Xiaomi, le 200 mégapixels était un privilège : celui du Ultra, la vitrine. Avec la série Xiaomi 18, la marque pourrait changer de logique — et faire du Xiaomi 18 Pro (voire du Pro Max) un vrai monstre photo, même en format compact.

C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle fuite attribuée à Digital Chat Station.

Xiaomi 18 Pro : Un 6,3 pouces… avec deux capteurs 200 mégapixels

Selon Digital Chat Station, Xiaomi testerait un flagship à écran 6,3 pouces équipé de deux caméras de 200 mégapixels. Le leaker ne cite pas le nom exact du modèle, mais plusieurs observateurs y voient le futur Xiaomi 18 Pro (et potentiellement un 18 Pro Max au hardware très proche).

Dans le même souffle, la fuite évoque aussi un ultra grand-angle de 50 mégapixels pour compléter l’ensemble — une configuration qui, si elle se confirme, repositionnerait les « Pro » comme des modèles photo quasi-flagship, et plus seulement comme un compromis entre taille et prestige.

Le modèle Ultra n’a plus le monopole de la différenciation

Le contexte, Xiaomi l’a déjà préparé : le Xiaomi 17 Ultra a clairement mis en avant un téléobjectif périscopique 200 mégapixels, renforçant l’idée que le « grand zoom propre » est devenu le terrain de bataille premium.

Faire passer le 200 mégapixels sur un Pro, c’est donc deux choses : ramener l’argument photo dans une tranche de prix/volume plus large, et répondre à une concurrence chinoise (Honor, Huawei…) qui pousse aussi très fort sur les longs focales et les capteurs haute résolution.

Côté plateforme, la même rumeur parle d’un Snapdragon 8 Elite Gen 6 pour les Xiaomi 18/18 Pro/18 Pro Max, avec un éventuel « Gen 6 Pro » réservé au modèle Ultra. Ce point s’aligne avec un autre bruit de fond : Qualcomm préparerait justement le lancement de son haut de gamme en septembre, ce qui correspond parfaitement au calendrier traditionnel des flagships chinois de fin d’été.

Et le Xiaomi 18 « standard » ? Un périscope enfin à bord

Autre information reprise dans le même dossier : le Xiaomi 18 (modèle de base) pourrait enfin adopter un téléobjectif périscopique, à la place d’un téléobjectif plus classique. Si Xiaomi pousse réellement cette évolution, la série Xiaomi 18 pourrait devenir l’une des gammes les plus homogènes en zoom optique, du modèle compact au modèle Ultra.

Dernière inconnue — et elle est majeure pour l’Europe : des rapports récents indiquaient que les Xiaomi 17 Pro/Pro Max pourraient rester exclusifs à la Chine, tandis que le Ultra viserait davantage l’international. Dans ce scénario, rien ne garantit que les Xiaomi 18 Pro/18 Pro Max sortent chez nous.

Un « Pro » compact qui photographie comme un Ultra, c’est la formule la plus dangereuse du marché

Si Xiaomi réussit ce pari, la proposition devient redoutable : un smartphone compact, très puissant, et armé d’un duo de capteurs de 200 mégapixels capable de faire du détail et du zoom une vraie signature. À une époque où beaucoup de flagships deviennent encombrants pour justifier leur ambition photo, Xiaomi semble vouloir inverser la tendance : mettre la photo premium dans une taille « portable ».

Reste à vérifier l’essentiel — les capteurs exacts, l’optique, la stabilisation, le traitement — mais l’intention, elle, est déjà limpide : avec la série 18, Xiaomi pourrait faire du « Pro » le nouveau centre de gravité de sa photo.