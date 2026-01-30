Snapdragon 8 Elite Gen 6 : Qualcomm resterait chez TSMC malgré les rumeurs d’un retour vers Samsung Foundry

Depuis début janvier, une rumeur insistante agite la chaîne mobile : Qualcomm envisagerait de confier une partie de ses prochains Snapdragon à Samsung Foundry, histoire de diversifier la production à l’ère du 2 nm.

Sauf qu’un nouveau bruit de couloir, venu de Weibo (Smart Chip Insider), raconte l’inverse : la série Snapdragon 8 Elite Gen 6 resterait fabriquée exclusivement chez TSMC — y compris la variante « Pro » évoquée par plusieurs fuites.

Le point le plus crédible dans ce nouveau rapport, c’est… sa logique industrielle : un SoC flagship, ce n’est pas un fichier qu’on exporte d’un fondeur à l’autre la veille du lancement. Les contraintes (bibliothèques, PDK, règles de design, validation, packaging, rendement) rendent un « swap » tardif extrêmement coûteux et risqué, surtout pour une puce attendue dans une fenêtre commerciale proche.

C’est exactement l’argument avancé par les relais de la rumeur : le cycle complet se compte en mois/années, pas en semaines.

Snapdragon Gen 6 (et Gen 6 Pro) sur le 2 nm de TSMC

Smart Chip Insider affirme que les deux variantes du Snapdragon 8 Elite Gen 6 (standard + « Pro ») seraient gravées chez TSMC, sur un nœud 2 nm (N2P).

Sur le fond, ça colle à un autre signal : TSMC met déjà en avant sa feuille de route 2 nm (N2 et dérivés), avec des promesses de gains perf/efficacité et une industrialisation progressive.

Attention toutefois : la dénomination exacte (N2 vs N2P) et le calendrier précis restent sujets à spéculation tant que Qualcomm n’a rien officialisé.

Alors, pourquoi Samsung revient dans la conversation ?

Parce que… Qualcomm a elle-même remis une pièce dans la machine. Début janvier au CES 2026, Cristiano Amon a confirmé des discussions avec Samsung autour de la fabrication de puces sur un procédé 2 nm, Samsung étant « le premier » interlocuteur parmi plusieurs fondeurs.

La clé, c’est la nuance : ces discussions peuvent très bien viser une autre famille de puces, un autre calendrier, ou une stratégie de second sourcing à moyen terme — sans que cela implique que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 bascule chez Samsung.

TSMC pour sécuriser le flagship, Samsung pour reprendre du levier plus tard

La photo la plus cohérente aujourd’hui ressemble à ceci : TSMC resterait le choix « sans surprise » pour le flagship immédiat (rendement, maturité, stabilité d’exécution), tandis que Samsung Foundry resterait une carte stratégique pour Qualcomm : pression sur les coûts, diversification géopolitique/industrielle, capacité à négocier, et possibilité de réserver Samsung à un futur cycle produit (Gen 7, “S” series, ou SoC spécifiques).

Dans un marché où les puces premium tirent les marges (et où le 2 nm va mécaniquement renchérir les coûts), l’idée d’un Qualcomm « dual foundry » est logique… mais elle se prépare longtemps à l’avance.