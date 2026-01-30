fermer
Mobile

Snapdragon 8 Elite Gen 6 : Qualcomm resterait chez TSMC malgré les rumeurs d’un retour vers Samsung Foundry

Mobile par Yohann Poiron le Qualcomm Samsung Foundry Snapdragon 8 Elite Gen 6 TSMC
Snapdragon 8 Elite Gen 6 : Qualcomm resterait chez TSMC malgré les rumeurs d’un retour vers Samsung Foundry
Snapdragon 8 Elite Gen 6 : Qualcomm resterait chez TSMC malgré les rumeurs d’un retour vers Samsung Foundry

Depuis début janvier, une rumeur insistante agite la chaîne mobile : Qualcomm envisagerait de confier une partie de ses prochains Snapdragon à Samsung Foundry, histoire de diversifier la production à l’ère du 2 nm.

Sauf qu’un nouveau bruit de couloir, venu de Weibo (Smart Chip Insider), raconte l’inverse : la série Snapdragon 8 Elite Gen 6 resterait fabriquée exclusivement chez TSMC — y compris la variante « Pro » évoquée par plusieurs fuites.

Le point le plus crédible dans ce nouveau rapport, c’est… sa logique industrielle : un SoC flagship, ce n’est pas un fichier qu’on exporte d’un fondeur à l’autre la veille du lancement. Les contraintes (bibliothèques, PDK, règles de design, validation, packaging, rendement) rendent un « swap » tardif extrêmement coûteux et risqué, surtout pour une puce attendue dans une fenêtre commerciale proche.

C’est exactement l’argument avancé par les relais de la rumeur : le cycle complet se compte en mois/années, pas en semaines.

Snapdragon Gen 6 (et Gen 6 Pro) sur le 2 nm de TSMC

Smart Chip Insider affirme que les deux variantes du Snapdragon 8 Elite Gen 6 (standard + « Pro ») seraient gravées chez TSMC, sur un nœud 2 nm (N2P).

Sur le fond, ça colle à un autre signal : TSMC met déjà en avant sa feuille de route 2 nm (N2 et dérivés), avec des promesses de gains perf/efficacité et une industrialisation progressive.
Attention toutefois : la dénomination exacte (N2 vs N2P) et le calendrier précis restent sujets à spéculation tant que Qualcomm n’a rien officialisé.

Alors, pourquoi Samsung revient dans la conversation ?

Parce que… Qualcomm a elle-même remis une pièce dans la machine. Début janvier au CES 2026, Cristiano Amon a confirmé des discussions avec Samsung autour de la fabrication de puces sur un procédé 2 nm, Samsung étant « le premier » interlocuteur parmi plusieurs fondeurs.

La clé, c’est la nuance : ces discussions peuvent très bien viser une autre famille de puces, un autre calendrier, ou une stratégie de second sourcing à moyen terme — sans que cela implique que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 bascule chez Samsung.

TSMC pour sécuriser le flagship, Samsung pour reprendre du levier plus tard

La photo la plus cohérente aujourd’hui ressemble à ceci : TSMC resterait le choix « sans surprise » pour le flagship immédiat (rendement, maturité, stabilité d’exécution), tandis que Samsung Foundry resterait une carte stratégique pour Qualcomm : pression sur les coûts, diversification géopolitique/industrielle, capacité à négocier, et possibilité de réserver Samsung à un futur cycle produit (Gen 7, “S” series, ou SoC spécifiques).

Dans un marché où les puces premium tirent les marges (et où le 2 nm va mécaniquement renchérir les coûts), l’idée d’un Qualcomm « dual foundry » est logique… mais elle se prépare longtemps à l’avance.

Tags : QualcommSamsung FoundrySnapdragon 8 Elite Gen 6TSMC
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer