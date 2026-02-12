Accueil » iPhone 18 Pro : Apple prêt à sacrifier ses marges pour ne pas augmenter les prix ?

La mémoire (DRAM, NAND) s’est transformée en nerf de la guerre, tirée vers le haut par l’appétit des data centers et de l’infrastructure IA. Dans ce contexte, la question n’est plus « si » les composants coûtent plus cher, mais qui absorbe la hausse.

Et selon une note de l’analyste Jeff Pu (GF Securities) citée par MacRumors, Apple préparerait une réponse très « Cupertino » : ne pas toucher aux prix d’entrée des iPhone 18 Pro, quitte à rogner un peu sur les marges.

Des prix stables… malgré une équation qui pousse normalement à augmenter

Jeff Pu estime que Apple vise une tarification « inchangée » ou « similaire » à celle des iPhone 17 Pro : 1 099 dollars pour l’iPhone 18 Pro et 1 199 dollars pour l’iPhone 18 Pro Max aux États-Unis.

Ce qui rend la rumeur crédible, c’est le « comment » : Pu évoque des négociations musclées avec les fournisseurs mémoire (notamment Samsung et SK hynix) et des efforts similaires sur d’autres postes lourds comme écrans et modules caméra.

En toile de fond, Reuters décrit justement une période où la pénurie/tension sur la mémoire pousse l’industrie vers une hausse des prix et un marché 2026 plus compliqué.

Pourquoi Apple peut (peut-être) se le permettre ?

Apple a deux leviers que beaucoup de concurrents n’ont pas à la même échelle :

Le pouvoir de négociation : Quand la mémoire se raréfie, les volumes et la visibilité comptent. Les grands comptes peuvent « lisser » la hausse via contrats, priorités d’allocation, et arbitrages internes — là où les marques plus petites prennent le prix de marché de plein fouet L’écosystème qui compense : Apple peut accepter un matériel un peu moins rentable si l’utilisateur reste dans la boucle. Et côté chiffres, la division Services pèse lourd : Apple annonce 30 milliards de dollars de revenus Services sur son dernier trimestre fiscal communiqué (record), ce qui aide à amortir toute pression ponctuelle sur les marges iPhone.

Le signal derrière la rumeur : stabiliser le ticket d’entrée « Pro »

Si Apple maintient les prix, ce n’est pas par philanthropie : c’est un choix de positionnement. En effet, elle peut protéger la perception de valeur (surtout si les mises à niveau de 2026 sont « subtiles » mais coûteuses en composants), éviter d’offrir un boulevard à Samsung, Xiaomi, OPPO & co sur le terrain « à ce prix-là, je change de camp » ou encore garder une base de conversion solide vers les services (iCloud, Apple Music, Arcade, etc.).

À l’inverse, IDC explique que la hausse des coûts de mémoire risque de faire monter les prix moyens (ASP) et de peser sur les volumes en 2026, particulièrement sur l’entrée/milieu de gamme — ce qui renforce l’intérêt d’une stratégie Apple « prix stables, pression ailleurs ».

Le « mais » : stable ne veut pas dire indolore

Même si le prix catalogue reste identique, Apple a d’autres façons de rééquilibrer comme différencier plus fort les capacités (écart de prix plus agressif entre 256/512/1 To), ajuster certaines dotations selon les régions, ou encore jouer sur les bundles opérateurs et les promotions de reprise plutôt que sur le MSRP.

Et surtout : ce n’est pas officiel. La note de Pu est une lecture de la chaîne d’approvisionnement, pas un engagement Apple.