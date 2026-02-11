Sony enchaîne les signaux. Après le lancement des LinkBuds Clip, puis un teasing très cadré autour des futurs écouteurs WF-1000XM6, la marque publie un nouveau YouTube Short de six secondes, titré « Your heart (and ears) will be set on us when you see this ».

On y voit un drap rose/rosé glisser sur un casque… et un seul indice concret : « Coming 02/12 ».

Le clip ne montre ni design inédit ni nouvelles fonctionnalités. Tout indique plutôt une nouvelle déclinaison de coloris d’un modèle existant — et le candidat le plus crédible est le WH-1000XM6.

Pourquoi ? Parce que le leaker Roland Quandt a précisément évoqué l’arrivée d’un coloris « Sandpink » pour le WH-1000XM6, après avoir initialement pensé que la teinte pouvait concerner le casque. Son message sur Bluesky mentionne explicitement le casque.

WH-1000XM6 : Pourquoi le 12 février est « logique »

Le 12 février est déjà une date très chargée côté Sony audio : plusieurs médias ont noté que Sony a confirmé une annonce ce jour-là, notamment pour les écouteurs WF-1000XM6. Le nouveau teaser semble donc être un « bonus » sur la même fenêtre — une manière de créer un moment audio global plutôt que de multiplier les annonces dispersées.

Dans l’audio haut de gamme, l’innovation est souvent invisible (meilleur ANC, DSP plus fin, micro plus propre). La couleur, elle, est immédiate : elle se voit sur une photo, dans un métro, sur une étagère. Une teinte « Sandpink » peut sembler superficielle… mais c’est exactement le genre de détail qui élargit le public sans toucher à la R&D.

En clair : Sony n’a pas besoin de réinventer la série WH pour relancer l’envie. Parfois, il suffit d’une nuance bien choisie pour remettre le produit en lumière.