Février ressemble de plus en plus à un mois de keynotes compressées. Entre les lancements de smartphones et les annonces à la chaîne, Sony s’invite dans la mêlée avec un produit plus discret… mais rarement anodin : ses prochains écouteurs sans fil premium, attendus sous le nom WF-1000XM6.

Sony a publié un teaser annonçant l’arrivée de la « next generation of earbuds » le 12 février à 17 heures, heure de Paris. Le format est volontairement flou, mais l’ombre du produit et les détails visibles collent aux rendus qui circulent depuis quelques jours.

Sony WF-1000XM6 : Un redesign plus « pilule », et un boîtier plus anguleux

Les fuites les plus récentes pointent un changement de silhouette : finies les formes très rondes, place à des écouteurs plus ovales/allongés, accompagnés d’un boîtier plus plat et plus « géométrique ».

Au-delà du look, ce genre de refonte sert souvent deux objectifs très concrets : améliorer le confort (répartition du poids, stabilité) et libérer de l’espace pour les micros, antennes, ou une nouvelle architecture acoustique.

Sur ce point, plusieurs sources évoquent aussi davantage de grilles micro visibles, suggérant une évolution de la captation pour l’ANC et le mode transparence.

Sony viserait plus haut aux États-Unis, plus « raisonnable » en Europe

Côté tarif, les rumeurs convergent vers 299,99 € en Europe. Si ça se confirme, Sony se place dans une zone où l’exigence est maximale : à ce niveau, les consommateurs n’achètent plus seulement « un bon son » et « une bonne réduction de bruit », mais un ensemble de détails qui font la différence au quotidien (confort prolongé, appels, multipoint, stabilité, écosystème, fonctions intelligentes).

Sony a historiquement une carte très forte : le couple signature sonore + ANC, qui a longtemps suffi à écraser le match. Mais le marché a changé. Apple, Samsung, Bose, Sennheiser et Technics jouent désormais aussi sur la couche « expérience » : spatialisation plus mature, commutation plus fluide entre appareils, fonctions contextuelles, intégrations OS, et parfois même des usages santé/IA.

Autrement dit : Sony n’a plus le luxe d’être uniquement le meilleur « casque audio miniaturisé ». Pour faire de ces WF-1000XM6 autre chose qu’une mise à jour attendue, il faudra des preuves sur scène — et vite. Réponse le 12 février.