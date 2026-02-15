Honor 600 Lite : Les premières fuites annoncent déjà Android 16 et la 5G

Honor semble préparer un lancement plus international pour sa prochaine salve « numérotée ». Et cette fois, le signal le plus clair ne vient pas d’un teaser, mais des classiques du pré-lancement : certifications + Geekbench. Le Honor 600 Lite vient d’y laisser suffisamment de traces pour esquisser son positionnement : un milieu de gamme global, propulsé par un Dimensity 7100 de MediaTek, déjà prêt pour Android 16.

Honor 600 Lite : Un modèle « global » confirmé par les certifications

Plusieurs bases de certification associent le modèle LNA-NX1 au nom Honor 600 Lite sur certains marchés hors Chine — un détail important, car Honor n’a pas l’habitude de décliner systématiquement un « Lite » dans sa gamme numérotée chinoise. Des listings récents citent notamment des passages par GCF et TDRA (EAU), renforçant l’idée d’un appareil pensé pour l’international.

Le téléphone a aussi été repéré à la NBTC (Thaïlande), sans fiche technique détaillée, mais avec une présence qui confirme l’imminence du lancement régional.

Geekbench : Dimensity 7100, 8 Go de RAM, Android 16

Le passage sur Geekbench est celui qui verrouille l’essentiel :

SoC : MediaTek MT6858, identifié comme le Dimensity 7100 via les métadonnées CPU/GPU (notamment Mali-G610 MC2).

RAM : 8 Go

OS : Android 16, probablement avec MagicOS 10 au lancement (hypothèse logique, pas confirmé officiellement).

Scores Geekbench : 994 points (monocoeur) ! et 3023 points (multicoeurs).

Ce n’est pas un monstre de benchmarks, mais ce n’est pas le but : ces chiffres collent à un SoC orienté efficacité et milieu de gamme plutôt qu’à une vitrine « flagship killer ».

Dimensity 7100 : ce que ça raconte sur le positionnement

Le Dimensity 7100 est est une puce gravée en 6 nm avec une configuration 4× Cortex-A78 + 4× Cortex-A55 et un GPU Mali-G610 MP2/MC2 selon les bases de données.

En clair : un choix cohérent pour un téléphone qui vise la fluidité du quotidien (réseaux sociaux, photo, multitâche raisonnable), tout en évitant l’envolée des coûts associée aux puces plus haut de gamme.

À ce stade, on n’a pas encore la taille d’écran, la batterie, la charge, le module photo (et donc le niveau d’ambition « imagerie »), ni le prix — qui décidera si ce Honor 600 Lite est un vrai « best deal » ou un simple chaînon de gamme.

Mais, une chose est déjà lisible : Honor prépare un « Lite » plus moderne côté logiciel (Android 16) et assez récent côté silicium (Dimensity 7100), ce qui pourrait en faire un modèle global plutôt séduisant… à condition que la marque maintienne un prix agressif face à Xiaomi/Redmi, Samsung A-series et les outsiders type Infinix/Tecno.