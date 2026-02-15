fermer
Tablettes

Honor « Yongle » : La tablette surpuissante qui veut remplacer votre ordinateur

Tablettes par Yohann Poiron le Honor
Honor « Yongle » : La tablette surpuissante qui veut remplacer votre ordinateur
Honor « Yongle » : La tablette surpuissante qui veut remplacer votre ordinateur

Honor semble vouloir consolider un segment qu’il maîtrise plutôt bien : la tablette haut de gamme, fine, puissante, pensée pour remplacer un ordinateur « léger ».

Selon une fuite publiée par Digital Chat Station, Honor travaillerait sur une nouvelle tablette au nom de code « Yongle », équipée d’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 et de RAM LPDDR5X, avec un positionnement clairement orienté productivité : clavier cuir et stylet seraient au programme, ainsi que deux coloris.

Un successeur spirituel de la MagicPad 3 ?

La fuite ne donne ni nom commercial ni date de sortie. Mais, le profil « grand format + puissance flagship + accessoires » colle bien à une éventuelle successeure de la Honor MagicPad 3, que l’on retrouve officiellement au catalogue global avec un écran de 13,3 pouces à 165 Hz, une puce Snapdragon 8 Gen 3 et une batterie 12 450 mAh.

Screen 2026 02 10 at 15.22.26

Autre indice évoqué par Digital Chat Station : Honor aurait mis en pause ses petites tablettes, ce qui renforce l’idée que « Yongle » vise plutôt le haut de gamme grand format (le territoire des 13 pouces), pas une tablette compacte.

Pourquoi c’est une fiche technique qui compte ?

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 associé à la LPDDR5X, sur une tablette, c’est une promesse très claire pour un multitâche agressif (fenêtres, split-screen, usage clavier), la création (retouche, montage léger, prise de notes au stylet), et le jeu (la catégorie où les tablettes Android « premium » ont le plus progressé).

Et, Honor ne jouerait pas seul : OnePlus, par exemple, pousse déjà très fort sa Pad 3 autour du Snapdragon 8 Elite, avec clavier et stylet en option, dans une logique « tablette qui remplace un laptop ».

Le vrai sujet : le prix… et la disponibilité hors Chine

La MagicPad 3 se positionne déjà comme un produit premium sur certains marchés. Et si « Yongle » passe à une plateforme Snapdragon encore plus haut de gamme, avec LPDDR5X + accessoires « cuir », l’addition a des chances de grimper.

Côté distribution, Honor reste irrégulier selon les régions. C’est donc un lancement potentiellement « premium », mais pas forcément « global » au sens large.

Tags : Honor
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer