Accueil » Honor « Yongle » : La tablette surpuissante qui veut remplacer votre ordinateur

Honor « Yongle » : La tablette surpuissante qui veut remplacer votre ordinateur

Honor « Yongle » : La tablette surpuissante qui veut remplacer votre ordinateur

Honor semble vouloir consolider un segment qu’il maîtrise plutôt bien : la tablette haut de gamme, fine, puissante, pensée pour remplacer un ordinateur « léger ».

Selon une fuite publiée par Digital Chat Station, Honor travaillerait sur une nouvelle tablette au nom de code « Yongle », équipée d’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 et de RAM LPDDR5X, avec un positionnement clairement orienté productivité : clavier cuir et stylet seraient au programme, ainsi que deux coloris.

Un successeur spirituel de la MagicPad 3 ?

La fuite ne donne ni nom commercial ni date de sortie. Mais, le profil « grand format + puissance flagship + accessoires » colle bien à une éventuelle successeure de la Honor MagicPad 3, que l’on retrouve officiellement au catalogue global avec un écran de 13,3 pouces à 165 Hz, une puce Snapdragon 8 Gen 3 et une batterie 12 450 mAh.

Autre indice évoqué par Digital Chat Station : Honor aurait mis en pause ses petites tablettes, ce qui renforce l’idée que « Yongle » vise plutôt le haut de gamme grand format (le territoire des 13 pouces), pas une tablette compacte.

Pourquoi c’est une fiche technique qui compte ?

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 associé à la LPDDR5X, sur une tablette, c’est une promesse très claire pour un multitâche agressif (fenêtres, split-screen, usage clavier), la création (retouche, montage léger, prise de notes au stylet), et le jeu (la catégorie où les tablettes Android « premium » ont le plus progressé).

Et, Honor ne jouerait pas seul : OnePlus, par exemple, pousse déjà très fort sa Pad 3 autour du Snapdragon 8 Elite, avec clavier et stylet en option, dans une logique « tablette qui remplace un laptop ».

Le vrai sujet : le prix… et la disponibilité hors Chine

La MagicPad 3 se positionne déjà comme un produit premium sur certains marchés. Et si « Yongle » passe à une plateforme Snapdragon encore plus haut de gamme, avec LPDDR5X + accessoires « cuir », l’addition a des chances de grimper.

Côté distribution, Honor reste irrégulier selon les régions. C’est donc un lancement potentiellement « premium », mais pas forcément « global » au sens large.