OPPO testerait une batterie 8 500 mAh avec charge 100 W pour le Find X10

L’autonomie redevient un terrain de prestige. Après avoir banalisé les 7 000 mAh sur ses flagships, OPPO préparerait déjà l’étape d’après : une batterie « monstre » proche de 8 500 mAh, capable d’encaisser 100 W sans s’écrouler en chauffe.

Sur le papier, c’est exactement le genre d’évolution qui change la vie… si elle survit à la phase de test.

Un pack double cellule déjà en « production d’essai »

D’après Digital Chat Station, OPPO aurait lancé une production d’essai d’un nouveau pack double cellule : deux unités de 4 190 mAh, soit 8 380 mAh en capacité nominale et environ 8 500 mAh en « typical » (le chiffre marketing le plus souvent mis en avant).

Le même leak évoque une charge 100 W maintenue « à pleine puissance », sans throttling agressif.

La fuite ne cite pas de modèle précis, mais le contexte pointe vers un futur Find X10 (probablement une variante haut de gamme), attendu plutôt fin 2026 selon les rumeurs de calendrier.

Pourquoi le « double cellule » est la pièce maîtresse

Un pack double cellule n’est pas qu’un moyen de gonfler un chiffre : c’est une architecture souvent utilisée pour mieux répartir la charge et gérer la montée en température, notamment quand on vise des puissances élevées. Autrement dit, OPPO ne semble pas seulement chercher « plus de mAh », mais un compromis capacité + vitesse + thermals plus intelligent.

Le point le plus intéressant de la rumeur, c’est justement la promesse « 100 W sans étranglement » : ce serait un aveu implicite que la course à la capacité n’a de sens que si elle ne transforme pas la recharge en séance de chauffage central.

La trajectoire de OPPO : de 7 000 mAh à 7 500 mAh… puis 8 500 mAh

Ce qui rend cette fuite crédible, c’est que OPPO a déjà préparé le terrain. La marque revendique officiellement 7 025 mAh sur le Find X9 et 7 500 mAh sur le Find X9 Pro, déjà présentés comme un nouveau standard de « flagship endurance ». Passer à 8 500 mAh n’apparaît donc pas comme un délire isolé, mais comme la continuité d’une stratégie : gagner la bataille de l’usage réel, pas seulement celle des benchmarks.

Dans le même bruit de fond autour du Find X10, on retrouve des rumeurs sur des modules photo très haute définition et une plateforme de nouvelle génération (certains parlent d’une classe Dimensity 9600). Rien n’est confirmé, mais l’idée est cohérente : des capteurs lourds en données, de l’IA photo, et des écrans toujours plus lumineux… ça se paie en énergie.

Et, OPPO n’est pas seul : OnePlus est aussi régulièrement cité dans la même vague « batteries géantes », parfois même au-delà de 8 500 mAh.

La vraie révolution, c’est la fin de la charge « tous les soirs »

On a longtemps présenté l’efficience comme l’alpha et l’oméga. Mais dans la vraie vie, les gains de rendement deviennent invisibles dès qu’un usage change (plus de vidéo, plus d’IA, plus de photo). La réponse des marques chinoises est pragmatique : augmenter la capacité physique, tout en gardant des temps de charge acceptables.

Si OPPO réussit à industrialiser un 8 500 mAh « assez fin » et « assez frais », ce n’est pas juste un record : c’est une proposition de valeur simple à comprendre. Un flagship qui peut raisonnablement viser deux jours pleins — et qui se recharge vite quand il le faut.

Reste la clause de prudence : production d’essai ne veut pas dire produit final. Mais à ce stade, la rumeur mérite d’être surveillée de près.