Studio Display 2 : Apple prépare (enfin) le moniteur qui manquait à l’ère ProMotion

Depuis 2022, le Studio Display joue un drôle de rôle : superbe porte d’entrée « pro » dans l’écosystème Mac, mais figé dans une époque où le 60 Hz et le SDR suffisaient à justifier une dalle 5K. En 2026, ce compromis commence à ressembler à une anomalie.

Et, selon les dernières indiscrétions, Apple s’apprêterait enfin à corriger le tir — possiblement dès les prochains mois.

Studio Display 2 : Premier semestre 2026, avec une fenêtre « mars » crédible

Mark Gurman (Bloomberg) affirme que le nouveau Studio Display 2 est prévu au premier semestre 2026, et souligne un détail très Apple : l’écran actuel est en tension d’approvisionnement, avec des réassorts attendus fin février/début mars, un pattern souvent observé avant un refresh.

Autre indice : un écran Apple non annoncé (modèle A3350) a été repéré dans une base réglementaire chinoise mi-janvier. Rien ne prouve qu’il s’agit du Studio Display 2 plutôt que d’un futur Pro Display XDR, mais le fait même qu’un nouvel écran circule en certification colle à l’idée d’un lancement « pas trop loin ».

Les trois upgrades qui comptent : A19, 120 Hz, HDR

Le trio de rumeurs est désormais stable dans plusieurs relais de la presse Apple :

  • Puce plus récente (A19 évoquée) : logique pour moderniser les traitements caméra/audio, Center Stage et les fonctions « smart » de l’écran (aujourd’hui portées par l’A13).
  • ProMotion / 120 Hz : le vrai manque face aux moniteurs concurrents, surtout quand macOS et l’écosystème Apple ont normalisé le 120 Hz sur iPhone/iPad depuis longtemps.
  • HDR : autre angle mort du Studio Display actuel. Un passage au HDR repositionnerait immédiatement l’écran pour les créatifs (étalonnage, vidéo, photo) — même sans viser le niveau extrême du Pro Display XDR.

À ce stade, il faut rester prudent : Apple n’a rien confirmé, et les « preuves » proviennent d’un mix entre rumeurs de chaîne, code/indices logiciels et échos de calendrier.

Pourquoi Apple ne peut plus temporiser

Le Studio Display a toujours été un produit de compromis : une belle dalle 5K, une intégration macOS propre, et une expérience Apple « plug & play ». Mais le marché a changé : 120 Hz et HDR sont devenus des standards d’usage sur des écrans bien moins chers, et l’absence de ces deux briques commence à peser dans le rapport valeur/prix.

Surtout, l’écran s’inscrirait dans une vague Mac plus large. Gurman évoque un MacBook Air M5 « pas loin », et des MacBook Pro M5 Pro/M5 Max déjà stagés dans des entrepôts à l’échelle mondiale — signe que les lancements du début 2026 pourraient être plus denses qu’il n’y paraît.

Et le Pro Display XDR dans tout ça ?

Apple travaillerait aussi sur un successeur du Pro Display XDR, avec des pistes récurrentes : caméra intégrée/Center Stage, Apple Silicon embarqué et améliorations d’affichage. Mais le calendrier reste flou — et c’est justement ce qui rend le Studio Display 2 stratégique : Apple peut rafraîchir son écran « pro accessible » plus vite, sans attendre la refonte du monstre à 5 000+ euros.

Ce qu’il faut retenir si vous hésitez à acheter :

  • Si vous pouvez attendre : février mars est une période à surveiller, car la pénurie + les indices réglementaires + la fenêtre H1 2026 convergent.
  • Si vous avez besoin d’un écran maintenant : le Studio Display reste excellent en 5K « desktop », mais l’arrivée potentielle de 120 Hz + HDR risque de rendre l’actuel modèle beaucoup moins désirable au prix fort.

Apple a laissé ce produit vieillir plus longtemps que prévu. Si les rumeurs se confirment, 2026 pourrait être l’année où le Studio Display cesse d’être « un bel écran Apple » pour redevenir ce qu’il devait toujours être : un moniteur pro moderne, sans excuses.

 

