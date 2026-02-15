Lenovo Legion Y700 Gen 5 (2026) : Snapdragon 8 Elite Gen 5 et batterie 9 000 mAh

Les tablettes « gaming » ont longtemps traîné un paradoxe : pour être puissantes, elles devenaient lourdes et fatigantes à tenir ; pour être compactes, elles se contentaient d’une fiche technique plus sage.

Lenovo tente encore une fois de casser cette règle avec la Legion Y700 (Gen 5), désormais officiellement teasée sur Weibo en deux coloris (noir et blanc), avec un dos « Legion » très assumé, un unique capteur photo et un élément qui ressemble fort à un anneau RGB.

Lenovo, pour l’instant, ne donne pas de fiche technique complète : le teaser joue la carte du « AI-powered powerhouse » sans détailler. Mais derrière l’affiche, les fuites se montrent nettement plus bavardes — et convergent sur une orientation très claire : mettre un SoC premium dans un format mini.

D’après Digital Chat Station, la Legion Y700 Gen 5 (2026) embarquerait :

Écran : 8,8 pouces LCD, 3K, 165 Hz

SoC : Snapdragon 8 Elite Gen 5

Photo : 50 MP (un seul module), possiblement avec un ring light RGB

Batterie : 9 000 mAh+

Lancement : mars 2026 en Chine (rumeur)

Legion Y700 Gen 5 (2026) : Snapdragon 8 Elite Gen 5, la vraie déclaration

Le détail qui change tout, c’est le processeur. Mettre le Snapdragon 8 Elite Gen 5 dans une tablette compacte, ce n’est pas seulement cocher la case « puissance » : c’est viser une expérience proche d’un téléphone ultra haut de gamme… mais avec une surface d’affichage et une dissipation thermique potentiellement plus confortables pour le jeu.

Là où beaucoup de « petits » tablets Android se contentent d’un compromis, Lenovo veut visiblement faire de la Legion Y700 Gen 5 (2026) une machine de niche : celle que tu achètes parce que tu veux le maximum dans un format 8–9 pouces.

Le segment des mini-tablettes puissantes reste étonnamment rare hors iPad mini. Et c’est précisément ce qui donne de la valeur à cette Y700 : elle ne remplace pas un laptop, elle remplace le « setup d’appoint » — la console portable + le smartphone + l’accessoire de streaming — avec une seule promesse : tenir dans les mains sans sacrifier la fluidité.

Un écran 165 Hz sur 8,8 pouces, c’est aussi un signal : Lenovo vise le jeu compétitif (ou au minimum le confort visuel) plutôt que la simple consommation vidéo.

L’enjeu stratégique : « China-first » ou vrai produit global ?

La question qui décidera si la Legion Y700 Gen 5 (2026) devient un phénomène ou un objet culte importé : la disponibilité internationale. 9to5Google rappelle que hors Chine, cette lignée est souvent commercialisée sous l’appellation Legion Tab, avec une diffusion plus irrégulière selon les marchés.

Lenovo a donc deux options :

Rester China-first, et laisser la communauté globale vivre au rythme des importations.

Assumer une sortie plus large, et s’installer comme la référence Android « compacte + ultra performante », là où la concurrence est encore timide.

Dans un marché où les tablettes reprennent de l’intérêt (notamment pour le jeu, l’émulation, le cloud gaming et les usages hybrides), Lenovo a une fenêtre : être l’anti-iPad mini — plus gamer, plus brut, plus agressif sur la fiche technique.