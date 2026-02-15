Accueil » Galaxy S26 : Pourquoi Samsung a choisi le Qi 2.2.1 sans les aimants du Qi2

Le Galaxy S26 se rapproche et, avec lui, une promesse devenue centrale sur le haut de gamme : une recharge sans fil plus rapide, plus stable, plus « MagSafe-friendly ». Sauf que la dernière pièce du puzzle, dénichée dans la base de données du Wireless Power Consortium (WPC), raconte une histoire plus nuancée — typiquement Samsung.

Selon 9to5Google, trois références associées à la série Galaxy S26 — Galaxy S26 (SM-K772), S26+ (SM-K777) et S26 Ultra (SM-K778) — figurent désormais dans la base WPC avec une prise en charge du standard Qi 2.2.1.

Ce détail est loin d’être anodin : Qi 2.2.x marque l’étape où l’écosystème Qi évolue vers des profils capables d’aller au-delà des 15 W « classiques », avec une trajectoire qui vise notamment le palier 25 W sur certains appareils et chargeurs compatibles.

La limitation qui change tout : pas de support magnétique intégré (pas de « vrai » Qi2 aimanté)

Là où beaucoup espéraient un basculement net vers une expérience à la MagSafe, les listings pointent un choix très précis : Samsung s’appuierait sur le Base Power Profile (BPP), et non sur le Magnetic Power Profile (MPP). Traduction : pas d’aimants intégrés dans le téléphone.

Conséquence directe : un chargeur Qi2 magnétique, une batterie « snap-on » ou un portefeuille aimanté ne se fixera pas au dos du Galaxy S26 « nu ». Pour obtenir l’alignement parfait (et l’attache), il faudra une coque magnétique. C’est un compromis qui rappelle la stratégie « Qi2 Ready » déjà évoquée sur les générations précédentes : compatibilité, oui — intégration, non.

Sur le plan des performances, plusieurs sources évoquent une montée en puissance : jusqu’à 20 W sur Galaxy S26 et S26+, et jusqu’à 25 W sur le Galaxy S26 Ultra. À ce stade, la certification confirme surtout le socle Qi 2.2.1 — les chiffres précis restent à considérer comme des informations « attendues » et dépendantes du chargeur (et possiblement d’une coque magnétique pour l’alignement optimal).

Dans le même esprit, Samsung préparerait aussi un nouveau palet de recharge compatible Qi 2.2/2.2.x pour accompagner la gamme. L’idée : accélérer la recharge sans fil sans imposer des aimants à tout le monde… tout en vendant les bons accessoires aux bons clients.

Lecture stratégique : Samsung veut la vitesse, pas la contrainte (et protège ses lignes « Ultra »)

Pourquoi cette prudence sur les aimants ? Plusieurs lectures cohabitent. D’abord, l’évidence business : rendre les aimants optionnels permet de conserver une finesse de design, d’éviter certains arbitrages internes… et surtout de déporter l’expérience magnétique vers les coques officielles (donc vers la marge accessoire).

Ensuite, un argument technique revient régulièrement : les potentielles interférences avec certains usages et composants (souvent cités autour du stylet et des modèles Ultra). Même si tout cela reste à confirmer officiellement, on comprend la logique : Samsung préfère une compatibilité Qi2 « fonctionnelle » plutôt qu’une intégration qui imposerait des compromis sur le reste de l’appareil.

Au final, le message est clair : la série Galaxy S26 viserait une recharge sans fil plus rapide et plus standardisée, mais sans adopter pleinement l’expérience magnétique par défaut. Une approche pragmatique… qui laisse à Google (et à Apple) le luxe de l’intégration totale et de l’écosystème « snap » immédiat.