Aluminium OS : Le calendrier secret de la fusion Android-ChromeOS dévoilé

Google rêve depuis longtemps d’unifier ses deux mondes — Android et ChromeOS — mais Project Aluminium (ou Aluminium OS) ressemble de plus en plus à une transition au long cours, pas à un lancement imminent.

D’après des documents et échanges cités par The Verge, la « voie la plus rapide » de Aluminium OS passerait par des tests limités fin 2026, avant une sortie plus large en 2028.

Aluminium OS : Une bêta « trusted testers », puis 2028 pour le vrai départ

L’info clé, c’est le calendrier interne décrit dans les dépôts judiciaires : Google viserait des « commercial trusted testers » fin 2026, puis une release publique/sectorielle en 2028 — notamment pour l’entreprise et l’éducation, deux bastions historiques de ChromeOS.

Et même si Google a déjà laissé échapper un premier aperçu de Aluminium OS en action (via un bug report), ces images confirment surtout que le chantier est réel… pas qu’il est prêt.

ChromeOS ne peut pas disparaître « proprement »

Le frein n’est pas seulement technique. Il est aussi contractuel et logistique : Google a promis jusqu’à 10 ans de mises à jour pour des Chromebooks existants, et les documents cités indiquent que Aluminium OS ne sera pas compatible avec tout le parc.

Résultat : ChromeOS devrait être maintenu au moins jusqu’en 2033 pour honorer ces engagements, avec une phase-out évoquée autour de 2034.

Traduction : même si Aluminium « fonctionne », Google doit gérer une cohabitation longue, potentiellement jusqu’au début des années 2030.

Éviter la fragmentation « ChromeOS vs Android-PC »

Deux OS, deux stratégies partenaires, deux attentes utilisateurs… et une question qui pique : que vend-on aux OEM et aux écoles dans l’intervalle ?

ChromeOS reste ultra implanté en éducation.

Aluminium OS voudrait apporter une expérience desktop plus moderne, avec Android comme base.

Cette coexistence risque d’ouvrir une période floue : compatibilité app, priorités dev, promesses de support, et même « quel OS pour quel prix ». C’est précisément ce que The Verge décrit comme « désordonné et controversé ».

La distribution logicielle devient une pièce d’échec

Les documents cités par The Verge lient aussi Aluminium OS à des questions de packages et de règles de distribution (Play Store, navigateur, services Google) sous surveillance réglementaire. Autrement dit : même un OS prêt peut être politiquement explosif selon la façon dont Google le package et le pousse sur le marché.

En parallèle, des signaux plus concrets émergent : une app « Desktop Camera » repérée sur le Play Store est présentée comme un outil caméra « pour desktop », avec une interface qui rappelle l’ADN Pixel/ChromeOS — un indice de plus que Google prépare des apps adaptées à de grands écrans.

Ce qu’il faut retenir si vous achetez un Chromebook aujourd’hui