Galaxy S26 : Les prix fuitent en Europe, l’addition s’alourdit dès le 25 février

À quelques semaines du Galaxy Unpacked, une fuite signée Dealabs relance le sujet le plus sensible de 2026 : le prix. Selon ce rapport, toute la gamme Galaxy S26 (S26, S26+, S26 Ultra) verrait ses tarifs grimper en Europe, avec un mouvement particulièrement visible sur les modèles « grand public » — ceux qui, justement, faisaient de Samsung une alternative plus accessible au segment ultra-premium.

Les prix évoqués (Europe) : la barre des 1 000 € se rapproche pour le modèle de base

D’après les chiffres rapportés :

Galaxy S26 (256 Go) : 999 € (contre 959 € pour le S25 à lancement)

(contre 959 € pour le S25 à lancement) Galaxy S26 (512 Go) : 1 199 €

Galaxy S26+ (256 Go) : 1 269 € (contre 1 169 € l’an dernier, selon la fuite)

Galaxy S26+ (512 Go) : 1 469 €

Galaxy S26 Ultra (256 Go) : 1 469 € (stable vs génération précédente, selon la fuite)

(stable vs génération précédente, selon la fuite) Galaxy S26 Ultra (512 Go) : 1 669 € ; 1 To : 1 969 €

Et surtout : Dealabs évoque l’idée que Samsung pourrait supprimer le palier 128 Go sur S26 et S26+ en Europe, ce qui « augmente le prix » sans toucher à l’étiquette marketing de départ… puisqu’on force le consommateur à acheter plus de stockage.

Pourquoi ces hausses seraient crédibles (même si elles ne sont pas garanties) ?

La justification la plus logique reste celle évoquée partout dans la chaîne : coûts des composants, notamment mémoire et SoC. D’autres fuites, plus tôt en janvier, parlaient déjà d’une hausse envisagée (modérée) en Corée, ce qui colle à l’idée d’un ajustement progressif plutôt qu’un choc brutal.

Mais, il faut noter une chose : le bruit autour des prix du Galaxy S26 est contradictoire depuis des semaines. On a vu circuler des scénarios « gel des prix » et, à l’inverse, des scénarios « hausse forte » selon les pays et les sources. Autrement dit : Dealabs peut être dans le vrai… tout en n’étant vrai que pour certains SKU/régions.

Calendrier : annonce fin février, disponibilité mi-mars en Europe ?

Côté timing, plusieurs sources convergent vers une annonce le 25 février 2026 lors d’un Galaxy Unpacked. Et, Dealabs a aussi été cité sur une disponibilité en France/Europe autour du 11 mars (ce qui expliquerait l’intensification des fuites « retail »).

Ce que ça change pour les acheteurs (conseil très concret) :