Aluminium OS : Google fuiterait Android 16 sur PC, premier aperçu du futur hybride ChromeOS/Android

On attendait un teaser officiel, une keynote, une démo maîtrisée. Finalement, c’est un bug report qui a offert le premier vrai coup d’œil sur Aluminium OS (ALOS) — le projet hybride qui doit marier l’ADN de ChromeOS à une base Android.
Une fuite involontaire… mais particulièrement révélatrice : Android tourne déjà sur du matériel Chromebook, avec une interface qui commence à ressembler à un « vrai » OS de PC.
D’après 9to5Google, l’origine est un ticket du Google Issue Tracker lié à Chrome (onglets Incognito), qui contenait deux enregistrements d’écran issus d’un appareil sous ALOS. Google a depuis restreint l’accès, mais les vidéos avaient déjà été récupérées. Le ticket mentionnait explicitement une version logicielle « ALOS » et un appareil HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook, ce qui colle à une réalité de développement interne : utiliser du hardware existant pour tester vite, plutôt que d’attendre une nouvelle génération d’appareils.
Aluminium OS : Un mashup assumé ChromeOS x Android
Les vidéos affichent un OS identifié comme Android 16, avec un numéro de build qui correspond à la chaîne ALOS mentionnée dans le bug report. Côté interface, le mélange est exactement celui qu’on imaginait, mais le voir « en mouvement » change la perception :
- Barre des tâches façon ChromeOS, mais avec un bouton « start » recentré, très « Android moderne ».
- Barre de statut en haut plus proche d’Android (icônes batterie, Wi-Fi, etc.), et moins « ChromeOS pur ».
- Aperçu du Play Store et de la multitâche en écran partagé, signe que Google veut une continuité naturelle entre apps Android et usage PC.
9to5Google ajoute un détail important : la build est explicitement étiquetée ALOS (ZL1A.260119.001.A1), et le contexte évoque aussi des éléments « desktop » (dont la compatibilité autour de Chrome).
Google a déjà « Android pour PC » sous la main
L’enjeu n’est pas seulement esthétique. Ce qu’on lit entre les lignes, c’est que Google ne parle plus d’un concept : il teste déjà une pile Android adaptée à un environnement laptop. Et cela s’inscrit dans une trajectoire désormais officielle : Google a confirmé vouloir combiner ChromeOS et Android en une plateforme unifiée, avec une promesse de meilleure vitesse d’exécution et une stratégie plus claire face à Apple (iPadOS/macOS) et Microsoft.
En clair : Aluminium OS est la tentative de Google de régler un vieux paradoxe — ChromeOS est simple et léger, Android est riche et dominant… mais l’expérience PC « cohérente » manquait entre les deux.
Le pari « anti-friction » face à Windows et macOS
Si ALOS tient ses promesses, Google peut viser un territoire très précis :
- les Chromebooks qui veulent plus de puissance applicative sans perdre la simplicité,
- les tablettes qui veulent des fenêtres, une barre des tâches et une vraie logique multi-écran,
- et un public qui vit déjà dans l’écosystème Google (Drive, Gmail, Docs, Play Store).
Le risque est connu : Android « desktopifié » a déjà échoué ailleurs (et souvent par manque d’intégration profonde). La différence, ici, c’est que Google peut jouer sur deux leviers à la fois : le workflow ChromeOS (productivité, clavier, fenêtres, Chrome) et l’arsenal Android (apps, Play Store, services). Le leak montre que cette fusion n’est plus un PowerPoint.
Reste la question clé : à quel point Google ira-t-il « au bout » de l’idée (apps mieux adaptées, gestion de fenêtres plus robuste, clavier/souris irréprochables, cohérence du système) ? Les vidéos donnent un avant-goût, mais pas encore une démonstration.