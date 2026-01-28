Aluminium OS : Google fuiterait Android 16 sur PC, premier aperçu du futur hybride ChromeOS/Android

On attendait un teaser officiel, une keynote, une démo maîtrisée. Finalement, c’est un bug report qui a offert le premier vrai coup d’œil sur Aluminium OS (ALOS) — le projet hybride qui doit marier l’ADN de ChromeOS à une base Android.

Une fuite involontaire… mais particulièrement révélatrice : Android tourne déjà sur du matériel Chromebook, avec une interface qui commence à ressembler à un « vrai » OS de PC.

D’après 9to5Google, l’origine est un ticket du Google Issue Tracker lié à Chrome (onglets Incognito), qui contenait deux enregistrements d’écran issus d’un appareil sous ALOS. Google a depuis restreint l’accès, mais les vidéos avaient déjà été récupérées. Le ticket mentionnait explicitement une version logicielle « ALOS » et un appareil HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook, ce qui colle à une réalité de développement interne : utiliser du hardware existant pour tester vite, plutôt que d’attendre une nouvelle génération d’appareils.

Aluminium OS : Un mashup assumé ChromeOS x Android

Les vidéos affichent un OS identifié comme Android 16, avec un numéro de build qui correspond à la chaîne ALOS mentionnée dans le bug report. Côté interface, le mélange est exactement celui qu’on imaginait, mais le voir « en mouvement » change la perception :

Barre des tâches façon ChromeOS, mais avec un bouton « start » recentré, très « Android moderne ».

Barre de statut en haut plus proche d’Android (icônes batterie, Wi-Fi, etc.), et moins « ChromeOS pur ».

Aperçu du Play Store et de la multitâche en écran partagé, signe que Google veut une continuité naturelle entre apps Android et usage PC.

9to5Google ajoute un détail important : la build est explicitement étiquetée ALOS (ZL1A.260119.001.A1), et le contexte évoque aussi des éléments « desktop » (dont la compatibilité autour de Chrome).

Google a déjà « Android pour PC » sous la main

L’enjeu n’est pas seulement esthétique. Ce qu’on lit entre les lignes, c’est que Google ne parle plus d’un concept : il teste déjà une pile Android adaptée à un environnement laptop. Et cela s’inscrit dans une trajectoire désormais officielle : Google a confirmé vouloir combiner ChromeOS et Android en une plateforme unifiée, avec une promesse de meilleure vitesse d’exécution et une stratégie plus claire face à Apple (iPadOS/macOS) et Microsoft.

En clair : Aluminium OS est la tentative de Google de régler un vieux paradoxe — ChromeOS est simple et léger, Android est riche et dominant… mais l’expérience PC « cohérente » manquait entre les deux.

Le pari « anti-friction » face à Windows et macOS

Si ALOS tient ses promesses, Google peut viser un territoire très précis :

les Chromebooks qui veulent plus de puissance applicative sans perdre la simplicité,

les tablettes qui veulent des fenêtres, une barre des tâches et une vraie logique multi-écran,

et un public qui vit déjà dans l’écosystème Google (Drive, Gmail, Docs, Play Store).

Le risque est connu : Android « desktopifié » a déjà échoué ailleurs (et souvent par manque d’intégration profonde). La différence, ici, c’est que Google peut jouer sur deux leviers à la fois : le workflow ChromeOS (productivité, clavier, fenêtres, Chrome) et l’arsenal Android (apps, Play Store, services). Le leak montre que cette fusion n’est plus un PowerPoint.

Reste la question clé : à quel point Google ira-t-il « au bout » de l’idée (apps mieux adaptées, gestion de fenêtres plus robuste, clavier/souris irréprochables, cohérence du système) ? Les vidéos donnent un avant-goût, mais pas encore une démonstration.