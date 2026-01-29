Accueil » Nothing Phone (4) annulé : Pourquoi Carl Pei ne sortira pas de flagship en 2026

Pendant que l’industrie Android s’obstine à transformer chaque année en défilé de « nouveaux » flagships, Nothing choisit une voie plus rare : celle du temps long. Dans une vidéo publiée sur la chaîne officielle de la marque, Carl Pei confirme qu’il n’y aura pas de Nothing Phone (4) en 2026.

Le Phone (3) restera donc le porte-étendard… et c’est la gamme Phone (4a) qui portera les nouveautés matérielles à court terme.

Phone (4) : Une décision à contre-courant, mais cohérente avec l’ADN Nothing

Ce n’est pas la première fois que Nothing refuse la cadence « un flagship par an ». La marque a déjà montré qu’elle préfère espacer ses modèles haut de gamme pour préserver l’effet « vraie itération » plutôt que « refresh sous stéroïdes ». Carl Pei assume d’ailleurs l’idée : ne pas « sortir un flagship pour sortir un flagship ».

Derrière le discours, il y a aussi un contexte très concret : les coûts des composants (mémoire, stockage, modules) continuent de grimper, et les marques arbitrent de plus en plus entre innovation, marges et volumes. Nothing, plus agile, mais aussi moins « armé » qu’un Samsung, a tout intérêt à concentrer ses ressources là où l’impact produit est le plus visible : l’expérience, le design, et une gamme « a » qui se vend plus facilement.

Phone (4a) : les indices s’accumulent, le lancement semble proche

Et justement, le Phone (4a) n’est plus seulement une promesse verbale : les certifications commencent à dessiner le calendrier. Le Nothing Phone (4a) (modèle A069) a été repéré sur la base de certification TDRA aux Émirats arabes unis, un signal classique d’un lancement qui approche.

Le Phone (4a) Pro (modèle A069P) apparaît quant à lui dans la base européenne EPREL, avec une fiche qui confirme au moins batterie et charge.

Autrement dit : Nothing prépare bien une nouvelle génération « a », probablement en Q1 2026 si l’on lit entre les lignes des dépôts réglementaires.

Des spécifications (déjà) révélées : batterie 5 080 mAh, charge 50W… et IP65 côté Pro

La fuite la plus « solide » à ce stade vient de l’EPREL, qui indique pour le Phone (4a) Pro se vantera d’une batterie d’une capacité de 5 080 mAh, une charge de 50 W, et, selon des relais de fuites, une certification IP65 évoquée autour du modèle Pro

Ce trio raconte quelque chose d’assez Nothing : pas une surenchère absurde, mais un socle technique sérieux, calibré pour un milieu de gamme « premium » — là où la marque est la plus crédible. Reste à voir si l’évolution se jouera davantage sur l’écran, la photo et les matériaux, comme Carl Pei le suggère.

Le vrai pari : faire gagner le Phone (3) par le logiciel (et pousser « Essential »)

L’autre morceau important, c’est le logiciel. Pei met en avant l’évolution d’Essential Space et l’idée de laisser les utilisateurs créer leurs propres widgets (fonction évoquée comme en alpha, vers une bêta ensuite, selon les articles qui relaient la vidéo).

Nothing pousse depuis plusieurs mois une vision d’un OS plus « AI-native », où la capture d’idées, l’organisation et la mémoire personnelle deviennent des primitives du système.

Et c’est précisément là que la stratégie « pas de flagship » prend sens : plutôt que d’acheter de la nouveauté matérielle, l’utilisateur achète une trajectoire de produit.

Une marque qui refuse la panique du cycle annuel

Dans un marché où l’attention se monnaie à coups de keynotes, Nothing tente autre chose : stabiliser son haut de gamme, faire mûrir ses fonctionnalités, et utiliser la gamme Phone (4a) comme terrain d’upgrade visible (design, écran, caméra), sans diluer le message du Phone (3).

C’est risqué — parce que l’actualité du flagship nourrit l’image. Mais c’est aussi malin : à condition que Nothing réussisse à faire du Phone (3) un appareil « vivant » en 2026, avec des features qui tombent vraiment, pas des promesses. Sinon, l’espace médiatique sera occupé par ceux qui sortent du silicium neuf tous les dix mois.

La question n’est donc pas « où est le Phone (4) ? », mais : Nothing peut-il rendre 2026 intéressantes sans nouveau flagship ? Le (4a) sera la première réponse. Le logiciel, la seconde.