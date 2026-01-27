Accueil » Nothing Phone (4a) : la certification aux Émirats déclenche le compte à rebours d’un lancement en mars 2026

Nothing Phone (4a) : la certification aux Émirats déclenche le compte à rebours d’un lancement en mars 2026

Nothing Phone (4a) : la certification aux Émirats déclenche le compte à rebours d’un lancement en mars 2026

Nothing n’a pas encore dit un mot sur la série Phone (4a), mais la paperasse administrative parle à sa place. Un smartphone référencé A069 vient d’apparaître sur la plateforme de certification TDRA aux Émirats arabes unis — un passage quasi incontournable avant une commercialisation locale. Et, dans l’écosystème Nothing, ce genre de trace a rarement vocation à rester théorique très longtemps.

L’enregistrement TDRA daté du 22 janvier 2026 mentionne le modèle A069 (catégorie « smartphone »), sans dévoiler de caractéristiques. C’est typique : ces bases confirment surtout l’existence commerciale d’un appareil et sa préparation à une mise en vente régionale.

Ce point rejoint une autre piste : le même modèle aurait déjà été repéré dans une base IMEI plus tôt, ce qui suggère un déploiement multi-marchés plutôt qu’un lancement strictement local.

Côté rumeurs, plusieurs sources convergent sur une stratégie « duo » : Phone (4a) avec le Snapdragon 7s Gen 4 et Phone (4a) Pro boosté au Snapdragon 7 Gen 4, tandis que l’eSIM sera réservée au modèle Pro.

Sur le calendrier, un lancement Q1 2026 est régulièrement évoqué — avec une fenêtre qui pourrait aller jusqu’à mars.

Nothing Phone (4a) : l’ADN « cool »… avec un risque de hausse

Autre élément qui fait tiquer : le positionnement tarifaire. Les chiffres qui circulent parlent d’environ 475 dollars pour une version 12/256 Go du Phone (4a), et 540 dollars pour le Pro — avec quatre coloris mentionnés : Pink, White, Black, Blue.

Ce serait un mouvement intéressant (et potentiellement risqué) : Nothing a construit sa narration sur le « design premium, prix respirable ». Monter en gamme oblige à livrer plus qu’une fiche technique : de la photo, du logiciel, du suivi, et une vraie différence d’expérience.

L’écosystème en toile de fond : « Headphone (a) » et la logique de gamme

Dans la même vague de fuites, Nothing préparerait aussi un Headphone (a), décrit comme une variante plus accessible (châssis plastique) avec des couleurs plus pop (dont jaune et rose).

C’est cohérent avec la méthode Nothing : transformer chaque lancement en mini-univers, où le produit n’est jamais seul. Une manière de fidéliser sans forcément jouer la surenchère technologique.