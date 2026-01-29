LinkedIn Verified Skills : Vos compétences IA désormais certifiées par Replit et Zapier

Après la vérification d’identité, LinkedIn s’attaque à une nouvelle zone grise du recrutement moderne : prouver ce qu’on sait faire avec les outils IA, pas seulement l’affirmer. La plateforme (propriété de Microsoft) lance un programme de « Verified Skills » qui permet d’afficher sur son profil des certifications délivrées par des apps partenaires — et oui, ça inclut de quoi officialiser vos talents de vibe-coding sans passer par un QCM.

Des certifications basées sur l’usage réel (pas un examen)

Premiers partenaires : Descript (montage vidéo/podcast), Lovable et Replit (apps/coding), et Relay.app (construction d’agents/automatisations). Le principe est simple : l’outil évalue votre maîtrise au fil de l’usage (patterns d’utilisation, résultats, niveau de maîtrise dans le produit) et génère un certificat que vous choisissez ensuite d’afficher sur LinkedIn.

LinkedIn présente ça comme un « signal de confiance » supplémentaire, dans la continuité de la vérification d’identité (la plateforme évoque plus de 100 millions de membres ayant déjà vérifié leur identité).

« Je sais faire » devient un objet cliquable

Dans l’idée, LinkedIn veut rapprocher les « compétences » de la preuve. Plus seulement « Prompt engineering » dans une liste, mais une certification associée à un outil précis, visible au même endroit que les licences et diplômes.

La suite est déjà annoncée : d’autres partenaires devraient arriver « dans les prochains mois », dont Gamma, GitHub et Zapier, et LinkedIn invite les entreprises à candidater pour rejoindre le programme.

Une bonne idée… avec deux angles morts (transparence et vie privée)

Cette approche a un charme évident : elle valorise le faire, pas le dire. Mais, elle soulève deux questions qui décideront de son adoption.

Transparence : LinkedIn et les partenaires restent flous sur les seuils exacts (« qu’est-ce qu’être proficient ? »). Sans critères compréhensibles, on risque un badge perçu comme marketing plutôt que comme signal fiable.

Vie privée et gouvernance : « basé sur vos patterns d’usage » implique de la donnée comportementale. Même si la certification est lié à un consentement côté partage, le débat sera inévitable : quelles métriques ? quelles données ? quelle portabilité si vous changez d’outil ?

En clair : si LinkedIn réussit, on aura un « GitHub contributions graph » des outils IA — mais en version standardisée, lisible par les RH. Si ça rate, on aura surtout une nouvelle course aux badges.

La vraie promesse, elle, est séduisante : rendre visibles les compétences qui comptent vraiment en 2026 — celles qui transforment une idée en prototype, un brouillon en livrable, et un prompt en résultat.