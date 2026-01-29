Accueil » Galaxy S26 : Les coques UAG confirment le support Qi2 et un design plus arrondi

À mesure que le Unpacked approche, Samsung retombe dans un rituel bien huilé : les « documents officieux » commencent à circuler, et ce sont souvent les accessoiristes qui vendent la mèche.

Cette fois, des visuels de Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra dans des coques UAG, partagés par Evan Blass, donnent un aperçu très crédible de la silhouette finale — avec un détail qui revient avec insistance : le support natif du Qi2.

Galaxy S26 : Une nouvelle cohérence de gamme… et un bloc photo « pilule » assumé

Les images montrent une série Galaxy S26 plus homogène : mêmes lignes générales, même logique de finition, et surtout un retour marqué d’un bloc photo, cette fois en forme de pilule sur les trois modèles.

Sur le Ultra, la mise en scène change : la pilule regroupe l’essentiel, et un seul capteur resterait directement « posé » sur le dos. Un choix qui allège visuellement l’arrière, tout en conservant l’identité photo.

Autre évolution notable : le Galaxy S26 Ultra s’éloignerait encore un peu de ses racines « Note », avec des coins plus arrondis, proches de ceux du Galaxy S26+ et du modèle standard. Une manière d’unifier la gamme et de rendre le modèle Ultra moins « brique de luxe » que « flagship fluide ».

Qi2 : l’indice du cercle est partout

Les coques affichent très clairement un anneau au dos — le genre de détail qui, sur un accessoire, ne sert pas à décorer. Dans les fuites, c’est interprété comme un nouveau pas vers un Qi2 pleinement natif, potentiellement avec l’alignement magnétique attendu (et donc une expérience de charge/accessoires plus propre, plus stable).

Évidemment, tant que Samsung n’a pas prononcé « Qi2 » sur scène, on reste dans l’inférence. Mais, l’addition « coques + anneau + rumeurs persistantes » commence à ressembler à une confirmation par accumulation.

Les images suggèrent aussi des courbes plus adoucies que sur les S25/S25+, et des bordures possiblement plus fines — avec la prudence habituelle : sur des rendus d’accessoires, la perception peut tromper. Ce qui se dégage, en revanche, est plus sûr : Samsung vise une itération raffinée, pas une rupture.

Le 25 février en ligne de mire

La date du 25 février 2026 revient dans plusieurs fuites comme fenêtre probable de présentation, avec une arrivée en boutique autour de début/mi-mars selon les marchés.

Et comme souvent, plus on s’approche, plus les « indices matériels » (coques, protections, listings) deviennent précis.