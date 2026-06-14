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Quick Share : Google préparerait un mode « Famille » pour simplifier le partage de fichiers sur Android

Quick Share : Google préparerait un mode « Famille » pour simplifier le partage de fichiers sur Android

Après avoir défié AirDrop sur le terrain du transfert de fichiers, Google pourrait désormais s’attaquer à un autre avantage historique de l’écosystème Apple : le partage familial fluide et sans friction.

Une récente découverte dans le code de Nearby Share — la technologie qui alimente aujourd’hui Quick Share sur Android — suggère l’arrivée d’une nouvelle option baptisée « Family ». Une évolution discrète en apparence, mais qui pourrait considérablement améliorer l’expérience quotidienne de millions d’utilisateurs Android.

Une nouvelle option repérée dans le code de Google

Selon une analyse du dépôt GitHub de Nearby Share, Google testerait un nouveau niveau de visibilité nommé « Family ». Actuellement, Quick Share propose trois principaux modes : Vos appareils, Contacts et Tout le monde pendant 10 minutes.

L’ajout d’une catégorie dédiée à la famille constituerait donc un quatrième niveau intermédiaire.

L’objectif semble simple : permettre à certaines personnes de confiance d’envoyer des fichiers sans nécessiter une validation manuelle systématique. Cette nouveauté pourrait également remplacer l’ancien mode « Contacts sélectionnés uniquement », progressivement abandonné par Google.

Une réponse aux compromis de sécurité récents

En début d’année, Google a supprimé le mode « Tout le monde » permanent de Quick Share afin de renforcer la sécurité du système. La décision a été largement saluée du point de vue de la protection des utilisateurs. Mais elle a aussi introduit une contrainte supplémentaire dans les échanges quotidiens.

C’est précisément ce problème que le futur mode Famille pourrait résoudre.

Au lieu d’ouvrir la porte à n’importe quel appareil à proximité, l’utilisateur pourrait définir un cercle restreint de personnes autorisées à partager instantanément des fichiers.

Une approche qui combine simplicité et sécurité.

Android continue d’éroder les avantages de l’écosystème Apple

Au-delà de la fonctionnalité elle-même, cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large. Depuis plusieurs années, Google travaille méthodiquement à réduire les avantages exclusifs qui ont longtemps renforcé l’attractivité de l’écosystème Apple.

Après le déploiement du RCS, les efforts autour de l’interopérabilité avec AirDrop et l’amélioration constante de Quick Share, Android cherche à éliminer les petites frictions qui poussaient parfois les utilisateurs à privilégier l’iPhone.

Le partage de fichiers fait partie de ces usages quotidiens où quelques secondes gagnées peuvent faire une différence importante dans la perception d’un système.

La question clé : qu’est-ce qu’une « famille » selon Google ?

Pour l’instant, plusieurs inconnues subsistent. Google n’a pas encore précisé la manière dont ce groupe familial serait défini. Deux scénarios semblent possibles : une sélection manuelle de contacts et une intégration avec les groupes familiaux Google existants.

La première option paraît la plus probable. Elle offrirait davantage de flexibilité et éviterait de lier une fonctionnalité essentielle à des services spécifiques ou à des abonnements.

Une amélioration discrète mais potentiellement très utile

Ce type de nouveauté ne fera probablement pas la une d’une conférence Google I/O. Pourtant, ce sont souvent ces fonctionnalités discrètes qui améliorent réellement l’expérience utilisateur.

Dans de nombreux foyers, les échanges de photos, documents, vidéos ou captures d’écran passent encore par WhatsApp, Telegram ou d’autres applications de messagerie simplement parce qu’elles sont universelles et faciles à utiliser.

Un mode Famille intégré directement à Android pourrait réduire cette dépendance et rendre Quick Share plus naturel au quotidien.

Une fuite à prendre avec prudence

Comme toujours avec les découvertes issues d’APK ou de dépôts de développement, aucune garantie n’existe quant à une sortie publique. Google pourrait modifier la fonctionnalité, la retarder ou même l’abandonner avant son lancement officiel.

Mais, la direction semble cohérente avec les efforts récents de l’entreprise : rendre Android plus transparent, plus connecté et moins dépendant de solutions tierces.

Si ce mode Famille voit effectivement le jour, il ne révolutionnera pas Android. Mais il pourrait supprimer l’une de ces petites irritations quotidiennes qui séparent encore parfois une bonne expérience utilisateur d’une excellente expérience utilisateur.