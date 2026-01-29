Accueil » Galaxy A37 et A57 : les rendus confirment un design ultra familier et des upgrades modestes

À quelques semaines du grand rendez-vous des flagships, Samsung prépare aussi sa moisson de milieu de gamme. Et à en croire de nouveaux rendus, le Galaxy A37 et le Galaxy A57 ne chercheront pas à surprendre : ils veulent rassurer, standardiser et vendre — avec une recette visuelle désormais parfaitement rodée.

Les visuels qui circulent convergent : dos plat, triple module photo vertical, poinçon centré à l’avant, et ce petit décroché latéral typique de Samsung pour les boutons, le « Key Island ».

La différence la plus visible entre les deux modèles serait… la plus banale : les bordures d’écran. Le Galaxy A37 apparaîtrait avec des bords d’écran plus épais, tandis que le Galaxy A57 affine légèrement la façade pour « faire plus premium » au premier regard.

Côté couleurs, les fuites mettent en avant une couleur lavande pour le Galaxy A37 et un noir pour le Galaxy A57 — des teintes « signature » possibles, sans confirmation officielle sur la palette complète.

Un Galaxy A57 un peu plus fin, mais pas de révolution matérielle annoncée

Les rumeurs autour du Galaxy A57 évoquent un châssis autour de 6,9 mm, soit un gain d’environ un demi-millimètre vs génération précédente — un ajustement subtil, pas un basculement de design.

En résumé : Samsung ne « refait » pas son milieu de gamme, il l’industrialise. Et c’est cohérent avec la manière dont la marque positionne historiquement ses A3x/A5x : mêmes codes, mêmes repères, un écart de confort et de finition plutôt que de style.

Sur le papier, les indiscrétions parlent d’une année conservatrice, où le principal mouvement se ferait sur les puces :

Galaxy A57 : Exynos 1680 (rumeur)

Galaxy A37 : possible reprise du Exynos 1480 (rumeur)

Pour la photo, les configurations évoquées restent très proches de la génération actuelle, avec un trio de 50 mégapixels/ultra-grand-angle/macro (différences surtout sur l’ultra-grand-angle). Même logique pour l’autonomie : 5 000 mAh et 45 W de charge seraient reconduits, sans « grand saut » annoncé.

Samsung parie sur « ennuyeux mais efficace »

Ce qui peut frustrer les passionnés (le sentiment de déjà-vu) est souvent exactement ce que recherche le marché : un téléphone reconnaissable, cohérent, et facile à recommander.

La vraie carte différenciante de Samsung sur ces gammes n’est pas toujours matérielle : c’est la durée de support. Samsung a communiqué, pour sa famille Galaxy A récente, une promesse allant jusqu’à six générations de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité — un argument rare à ce niveau de prix.

Et c’est probablement là que le Galaxy A37 et le Galaxy A57 joueront leur match : pas sur un design spectaculaire, mais sur un trio fiabilité + écosystème + longévité, pendant que la concurrence se bat à coups de « specs choc » plus difficiles à tenir dans le temps.