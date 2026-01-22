X lance ses « Starterpacks » : Comment la plateforme d’Elon Musk clone l’idée de Bluesky

Sur les réseaux sociaux, les bonnes idées se propagent vite. Les « Starter Packs » de Bluesky — ces listes prêtes à l’emploi pour suivre d’un coup des comptes pertinents — ont surtout prouvé une chose : l’onboarding, ce moment où un nouvel utilisateur décide de rester… ou de partir, est redevenu un champ de bataille. Et cette semaine, X a décidé de répondre en clonant le concept, à sa manière.

Mercredi, Nikita Bier, responsable produit chez X, a annoncé l’arrivée prochaine de « Starterpacks » (sans espace, sans complexe) : des listes de comptes suggérés à suivre selon des centres d’intérêt — News, Politics, Fashion, Technology, Business & Finance, Health & Fitness, Gaming, Stocks, Memes, etc. Le déploiement est prévu « dans les prochaines semaines ».

La logique est simple : quand un réseau social devient trop vaste (et parfois trop bruyant), il doit remettre des rails. Les packs sont des rails.

X centralise, Bluesky « communitarise »

La différence la plus importante n’est pas dans le nom, mais dans l’ADN du système. Sur Bluesky, les Starter Packs sont créés et partagés par les utilisateurs (avec, parfois, des feeds), donc portés par la recommandation « humaine » et communautaire. Sur X, les « Starterpacks » seraient fabriqués en interne. Bier explique que l’équipe aurait « passé au crible » X pour identifier « les meilleurs posters » par niche et par pays, en s’appuyant sur les données de la plateforme.

C’est un choix très révélateur : Bluesky mise sur la curation distribuée, X réinstalle une curation centralisée — plus cohérente, potentiellement plus efficace… mais aussi plus politique.

Une fonctionnalité d’apparence anodine… qui fabrique la hiérarchie

Les listes « qui suivre » paraissent banales, pourtant elles sculptent un réseau : elles accélèrent la découverte, orientent les conversations, et déterminent qui a une chance de devenir « incontournable ».

X le sait d’autant mieux que Twitter a déjà vécu ce débat. À l’époque, la « Liste des utilisateurs suggérés » a été critiquée parce qu’elle boostait mécaniquement la popularité de certains comptes, au point de paraître injuste — ce qui a poussé Twitter à faire évoluer le système vers davantage d’algorithmique en 2010.

En 2026, X revient donc à une idée fondatrice… avec une nuance moderne : l’éditorial est remplacé par « l’interne », et « l’interne » s’appuie sur des métriques. Dit autrement : la plateforme choisit les têtes d’affiche, mais avec le vernis de la data.

Un effet domino : Threads et Mastodon s’y mettent aussi

X n’est pas le seul à s’inspirer de Bluesky. Meta a testé puis déployé une variante côté Threads, avec des collections de profils « handpicked » par des utilisateurs, apparaissant notamment lors de l’inscription et dans le fil. Et, Mastodon avance sur ses propres « Packs », en mettant fortement l’accent sur le consentement (opt-out, notifications, possibilité de se retirer), avec une intégration attendue via ses prochaines versions majeures.

Le mouvement de fond est clair : la « découverte » redevient un produit en soi — un produit qui sert autant l’utilisateur (trouver sa tribu) que la plateforme (augmenter la rétention).

Reste la question qui fâche : sur X, qui décidera de ce qu’est un « top poster » ? Une liste est toujours une carte du monde… dessinée par quelqu’un.