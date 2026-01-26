Accueil » Après la RAM, le SSD pourrait devenir le nouveau luxe : pourquoi la NAND risque de renchérir en 2026

Pendant des années, le stockage a été la « bonne nouvelle » du PC : plus rapide, plus dense, et souvent moins cher au fil des générations. Mais, ce cycle pourrait se gripper.

En 2026, l’industrie de la mémoire flash donne des signaux clairs : l’offre de NAND pourrait se resserrer alors que la demande — portée par l’IA et les data centers — continue de monter, avec un impact potentiel direct sur les prix des SSD.

Ce qui se trame : des leaders de la NAND prêts à lever le pied

Selon des informations relayées par plusieurs médias à partir d’un rapport de Chosun Biz, Samsung et SK hynix prépareraient des réductions de production NAND en 2026. Les chiffres qui reviennent le plus : -4,5 % côté Samsung et -10 % à -10,5 % côté SK hynix, sur la base de prévisions de « wafer starts » (démarrages de wafers) évoquées via Omdia.

Ce n’est pas anodin : à eux deux, ils représenteraient environ 60 % du marché mondial NAND — assez pour que le moindre ajustement pèse sur l’ensemble de la chaîne, des SSD grand public aux unités enterprise.

Pourquoi maintenant : la bascule vers les marchés « plus rentables » (DRAM, HBM)

Le point central n’est pas une chute de la demande NAND. Au contraire : le stockage est vorace, et l’IA l’est encore plus. Ce qui change, c’est la hiérarchie de rentabilité.

Les fabricants réallouent leurs investissements et leurs capacités vers des produits plus rémunérateurs, en particulier la DRAM et surtout la HBM (High Bandwidth Memory), très recherchée pour l’IA. Dans un marché où la mémoire « serveur » se négocie très cher, les arbitrages industriels deviennent mécaniques.

TrendForce le résume à sa façon : les fournisseurs pilotent l’offre avec une discipline stricte, tandis que la demande liée aux serveurs et à l’IA « déplace » d’autres usages. Résultat attendu début 2026 : hausse des prix NAND et tensions sur les SSD, y compris côté client.

L’effet domino sur les SSD : le retour du stockage qui grimpe

Une production NAND plus contrainte, c’est un scénario classique : moins de puces disponibles → moins de SSD assemblables → prix qui résistent (voire montent).

Et le signal prix existe déjà. TrendForce anticipe pour le 1er trimestre 2026 une hausse des prix contractuels NAND de 33–38 % QoQ, et surtout des prix contractuels de SSD « client » en hausse d’au moins 40 % QoQ — un chiffre qui, même si contractuel (B2B), donne le ton pour la suite sur le commerce de détail.

Nuance importante : « moins de wafers » ne veut pas forcément dire « moins de bits » à long terme. Des analystes rappellent que l’industrie peut compenser partiellement via des transitions technologiques (par exemple vers la QLC, plus dense), même si ces transitions peuvent aussi perturber temporairement la production.

Ce que ça change pour vous : constructeurs de PC, créateurs, entreprises

Pour le grand public, le risque est simple : la fin (temporaire ou durable) des SSD en promo permanente. Si vous préparez une configuration en 2026, le stockage pourrait redevenir un poste « qui pique », surtout sur les capacités élevées.

Quelques implications concrètes :

Les 2 To/4 To pourraient être les premiers à refléter la tension, car ce sont souvent les capacités les plus sensibles aux arbitrages de wafers et aux formats demandés côté entreprise.

Les marchés pro (serveurs, cloud) captent la priorité : si l’offre se polarise vers l’entreprise, le client PC peut subir une inflation « par ricochet ».

Et si vous avez l’impression que « tout augmente » (RAM, GPU, SSD), ce n’est pas qu’une impression : Reuters documentait déjà fin 2025 des hausses très marquées sur la mémoire, dans un contexte de pénurie et de demande IA.

La lecture la plus réaliste : 2026 pourrait être l’année où le stockage redevient stratégique — et où acheter au bon moment compte autant que choisir le bon modèle. Si vous avez une mise à niveau prévue et que vous voyez une offre solide sur un SSD fiable, le « j’attends que ça baisse » pourrait moins bien fonctionner qu’avant.