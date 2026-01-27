Accueil » Honor prépare une « attaque totale » sur les PC en 2026 : ultrabooks, machines musclées et ambitions IA

Honor prépare une « attaque totale » sur les PC en 2026 : ultrabooks, machines musclées et ambitions IA

Honor prépare une « attaque totale » sur les PC en 2026 : ultrabooks, machines musclées et ambitions IA

Honor n’a jamais caché son appétit pour l’écosystème — smartphones, tablettes, accessoires… et désormais PC, avec une insistance nouvelle. En Chine, plusieurs signaux convergent : 2026 serait l’année où la marque passe à la vitesse supérieure sur les ordinateurs portables, avec une stratégie qui ressemble moins à une mise à jour de catalogue qu’à une montée en gamme assumée.

Le point de départ, c’est une série d’informations relayées par le blogueur chinois @WangzaiBaiShiTong, rapidement reprises par la presse locale : Honor préparerait de multiples lancements PC après le Nouvel An chinois, sur plusieurs marchés (du léger polyvalent au performance).

Surtout, la réaction officielle donne le ton : Zhu Chencai, DG produits PC chez Honor, parle d’une offensive sur toutes les gammes, en martelant une idée simple — gagner ne se résume pas à « empiler » des composants, il faut aussi « régler » (tuning) l’ensemble, de la performance à l’autonomie, en passant par l’audio-vidéo et l’IA.

Le détail qui trahit l’ambition : des certifications 3C… jusqu’à 260 W

L’indice le plus concret vient des certifications chinoises 3C : plusieurs PC Honor auraient été validés entre décembre 2025 et janvier 2026, avec des adaptateurs allant de 65 W à 260 W. Autrement dit : Honor prépare à la fois des machines « raisonnables » (ultrabooks, productivité) et des configurations autrement plus gourmandes (créa/performance).

Dans le même article, un modèle est explicitement mis en avant : le MagicBook Pro 16 (2026), déjà aperçu en « vrai » et présenté comme un « high-performance muscle car » (traduction : un PC « bodybuildé »).

À ce stade, aucune fiche technique exhaustive n’est confirmée, mais le message marketing est limpide : Honor veut que son « Pro 16 » soit perçu comme la vitrine puissance de l’année.

Pourquoi Honor accélère maintenant (et ce que ça dit du marché) ?

Derrière l’effet d’annonce, la lecture stratégique est intéressante :

Le PC redevient une plateforme d’écosystème. Avec l’IA embarquée (NPU), la synchronisation multi-appareils et les services, les fabricants cherchent à « retenir » l’utilisateur. Honor insiste précisément sur l’optimisation système, pas uniquement sur la fiche technique.

La segmentation se durcit. Le simple « bon rapport qualité/prix » ne suffit plus : il faut un ultrabook fin et endurant et une machine capable de tenir la charge (création, gaming léger, IA locale). Les chargeurs 100 W et surtout 260 W racontent cette ambition sans détour.

Une montée en gamme « à la Lenovo » : multiplier les familles, occuper le terrain, tester des formats, puis garder ce qui prend. Honor semble vouloir jouer sur tous les tableaux en 2026, plutôt que de se contenter de rafraîchissements timides.

À noter : Honor a déjà commencé à préparer le terrain côté « X series » (machines grand public) avec des déclinaisons 2026 évoquées par des sources marché, ce qui colle à l’idée d’une année très dense en annonces.

On a une intention claire, des certifications tangibles, et des prises de parole très offensives — mais il manque encore l’essentiel pour juger : les configurations exactes (CPU/GPU, écrans, batteries, refroidissement), le positionnement prix (c’est là que la promesse « attaque totale » se gagne… ou se perd) et la disponibilité hors Chine (et surtout en Europe).

Si Honor tient la cadence, les annonces post-Nouvel An chinois devraient rapidement clarifier quels modèles arrivent, et à quel niveau de « Pro » il faut s’attendre.