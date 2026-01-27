fermer
Google Agenda + Gemini : L’IA trouve enfin le créneau parfait pour vos réunions

Après avoir simplifié les rendez-vous par e-mail avec Aidez-moi à planifier dans Gmail, Google applique la même logique directement là où tout se décide : Google Agenda.

Avec Gemini, l’application peut désormais proposer des créneaux pertinents en fonction des disponibilités de chacun — et même suggérer un nouveau créneau quand une réunion se fait recaler en chaîne.

De Gmail à Google Agenda : la même promesse, mais au bon endroit

Aidez-moi à planifier a posé une idée simple : arrêter les échanges « mardi 15 h ? non, jeudi ? » en laissant l’IA proposer quelques créneaux compatibles, puis créer l’événement une fois l’option choisie.

Google Agenda reprend le flambeau avec une approche plus « agenda-first » : quand vous créez un événement, Horaires suggérés analyse les calendriers des invités (si vous y avez accès), leurs horaires de travail et les conflits potentiels, puis met en avant les meilleurs créneaux.

Comment ça marche, concrètement :

  1. Création d’événements (web/desktop) : vous cliquez sur Horaires suggérés et Gemini propose des slots.
  2. Replanification : si plusieurs invités déclinent, un bandeau peut apparaître en haut de l’événement avec une alternative « qui marche pour tout le monde », modifiable en un clic.

L’intérêt n’est pas tant « l’IA fait un truc de plus », mais le fait que Google Agenda devient un outil d’arbitrage, pas seulement un registre.

Disponibilité : pour qui, et avec quelles limites

Google annonce un déploiement progressif (démarrage « aujourd’hui ») pour les utilisateurs Workspace Business Standard/Plus, Workspace Enterprise Standard/Plus et l’extension Google AI Pro for Education.

Côté limites, la page d’aide précise que Horaires suggérés n’apparaît pas dans l’app Google Agenda sur Android/iOS/iPadOS (au lancement), pour des événements > 8 heures, s’il y a trop de participants, ou si la plage de dates est dans le passé.

Google ne vend pas une feature, il vend une habitude

Ce mouvement est très « Google Workspace 2026 » : faire de Gemini une couche d’orchestration au-dessus des actions routinières. Chaque clic économisé renforce l’argument central de Workspace « avec Gemini » : moins de coordination, plus d’exécution.

Et surtout, ça prépare un basculement silencieux : si l’IA devient l’interface naturelle pour négocier le temps (le vrai goulet d’étranglement des organisations), le calendrier n’est plus un outil — c’est un centre de décision.

Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

