Xbox sur Arm : 85 % du Game Pass désormais compatible avec vos PC Snapdragon

Pendant des années, le PC gaming s’est résumé à un duo quasi immuable : processeurs Intel/AMD et GPU dédiés NVIDIA/AMD. Mais, entre la montée en puissance des iGPU et l’arrivée d’ordinateurs Windows sur puces Arm capables d’exécuter (presque) tout, un nouveau scénario s’installe : jouer sur PC sans x86, et parfois même sans carte graphique dédiée.

Un nouveau chapitre pour Windows on Arm : l’app Xbox passe en mode « vrais jeux »

Microsoft vient d’annoncer que l’application Xbox est désormais disponible sur « tous les PC Windows 11 basés sur une architecture Arm », avec une promesse très politique : plus de 85 % du catalogue Game Pass serait compatible sur ces machines.

Jusqu’ici, l’expérience « Xbox on Arm » avait souvent un goût de demi-mesure (cloud, contournements, compatibilités au cas par cas). Là, Microsoft cherche à lever un frein symbolique : permettre aux joueurs de télécharger et lancer des jeux PC via l’écosystème Xbox, sans passer systématiquement par le streaming.

Et pour les titres qui coincent encore (environ 15 %), le géant de Redmond met en avant un filet de sécurité pragmatique : Xbox Cloud Gaming pour « remplir les trous » pendant que la compatibilité s’élargit.

Prism, AVX/AVX2 et anti-cheat : les trois mots qui débloquent la situation

Si ce virage devient crédible, c’est parce que Windows on Arm a attaqué deux murs historiques : les instructions CPU avancées et l’anti-cheat.

Prism, la couche d’émulation de Microsoft pour exécuter des applications x86/x64 sur Arm, gagne la prise en charge d’AVX et AVX2 — des extensions souvent requises par des moteurs et bibliothèques modernes. En clair : davantage de jeux passent de « ça ne se lance pas » à « ça tourne ».

Côté multijoueur, l’obstacle n° 1 s’appelait anti-cheat. Epic a officialisé le support Windows on Snapdragon pour son Epic Online Services Anti-Cheat, et cette brique rend réalistes des cas d’usage très concrets (Fortnite, et d’autres titres qui en dépendaient).

Le résultat est moins glamour qu’une nouvelle carte graphique, mais plus décisif : ce sont les fondations qui font qu’un PC « Arm » cesse d’être une curiosité et commence à ressembler à un PC… tout court.

La performance, le vrai sujet : compatible ne veut pas toujours dire jouable

Microsoft parle compatibilité, pas FPS — et ce silence est révélateur. Les récents meilleurs portables Windows on Arm (notamment autour des plateformes Snapdragon X) ont fait des progrès sur le graphique intégré, et certains retours indiquent que des jeux comme Fortnite peuvent tourner correctement dans ce contexte.

Mais, l’écosystème Arm sur PC est large : entre des puces haut de gamme et des modèles plus accessibles, les iGPU ne se valent pas. Autrement dit, on peut imaginer un futur où « 85 % compatible » cohabite avec des réalités très différentes :

sur une machine premium : 1080p jouable sur une partie du catalogue,

sur une machine entrée de gamme : compatibilité technique, mais compromis visuels sévères.

C’est la nuance que le marché va devoir apprendre à lire : Arm réduit les barrières logicielles, mais n’abolit pas la physique.

Et Valve dans tout ça : SteamOS sur Arm comme signal faible… mais stratégique

En parallèle, Valve prépare un autre mouvement intéressant : un matériel SteamOS annoncé comme basé sur ARM (le Steam Frame, un casque VR autonome), présenté comme une étape vers d’autres formats à l’avenir.

Même si la VR reste un terrain spécifique, le message est clair : si SteamOS et l’écosystème Steam commencent à prendre Arm au sérieux, ce n’est plus seulement « Windows on Snapdragon » qui s’organise — c’est tout le PC gaming qui s’ouvre à un second axe matériel.

Le PC n’est pas en train d’abandonner x86. Mais il est en train d’admettre qu’il peut exister autrement. Et quand Microsoft commence à brancher pleinement Xbox PC sur Arm, ce « autrement » cesse d’être un pari lointain : c’est un chantier en production.