iPhone 18 Pro : Le nouveau Face ID sous l’écran va-t-il tuer la Dynamic Island ?

On l’a presque oublié tant il s’est fondu dans le décor, mais la Dynamic Island n’a que trois ans. Et déjà, son avenir semble compté. Plusieurs sources concordantent indiquent que Apple préparerait, dès l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, une bascule vers une façade plus « analogue à Android » : Face ID sous l’écran et caméra frontale en simple poinçon.

Un point crucial, toutefois : ce ne sont pas des « rapports officiels » d’Apple.

iPhone 18 Pro : Face ID passerait sous la dalle… sur les Pro

MacRumors résume bien l’état du dossier : la plupart des sources s’accordent sur l’arrivée de Face ID sous l’écran sur les iPhone 18 Pro, mais la manière dont Apple « traitera » le Dynamic Island reste débattue.

Selon les sources, le design des modèles Pro passeraient à un poinçon pour la caméra frontale, alors que les modèles non-Pro conserveraient la Dynamic Island plus longtemps.

C’est là où les interrogations interpellent : on n’a pas une version unique de la rumeur, mais plusieurs scénarios qui cohabitent.

Scénario A : la Dynamic Island disparaît (matériellement) et laisse place à un poinçon. C’est la lecture « simple » (et la plus reprise) : les capteurs TrueDepth se cachent, il ne reste qu’un trou pour la caméra. Scénario B : la Dynamic Island ne meurt pas, elle devient plus discrète/se déplace. En effet, la caméra frontale passerait en haut à gauche, et l’interface de la Dynamic Island « émergerait » depuis cette zone (donc, moins un « îlot » central permanent). En outre, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles la Dynamic Island serait amincie plutôt qu’un abandon total.

Traduction : même si le hardware se simplifie, Apple pourrait conserver le concept logiciel de sa Dynamic Island (Live Activities, alertes, statuts) sous une forme plus « minimaliste ».

Pourquoi Apple fait ça : le chemin vers l’iPhone « tout écran » de 2027

La stratégie a un fil rouge : 2027, l’année des 20 ans de l’iPhone. Les fuites évoquent un iPhone anniversaire très ambitieux : beaucoup plus de verre, un design courbé, et surtout une face avant sans aucune découpe — donc avec caméra frontale sous l’écran à terme.

Dans cette logique, l’iPhone 18 Pro serait une étape : d’abord, on cache Face ID. Ensuite, on s’attaque à la caméra. C’est la progression la plus « Apple » possible : réduire le choc visuel par paliers, en fiabilisant les technos une à une. Face ID n’est pas une simple caméra : c’est un ensemble de capteurs (infrarouge, projecteur de points, etc.). Les placer sous l’OLED impose de gérer la transmission de l’infrarouge à travers la dalle, les artefacts (diffusion, bruit), et la stabilité de la reconnaissance dans le temps (vieillissement, variations de luminosité).

C’est précisément pour cela que les rumeurs ont longtemps hésité : beaucoup de constructeurs Android ont déjà tenté la caméra sous écran, souvent avec des compromis visibles. Apple, lui, ne voudra pas que Face ID devienne « moins Apple ».

Poinçon : meilleur que la Dynamic Island ? Tout dépend de ce que vous aimez vraiment

Sur le plan « puriste », un poinçon plus petit libère de l’espace et allège la façade. Sur le plan UX, la Dynamic Island a un avantage rare : transformer une contrainte en zone d’interaction, utile et reconnaissable (minuteur, musique, appels, Live Activities).

Le scénario le plus intéressant, à ce stade, serait un discret poinçon et une Dynamic Island logicielle à la demande, qui s’affiche uniquement quand il a quelque chose à dire. Ce serait la synthèse : moins de « trou » visible, sans perdre l’idée d’une interface vivante.

Ce qui se dessine n’est pas seulement un changement esthétique. C’est un mouvement de fond : Apple préparerait une nouvelle ère de façade, plus neutre, plus immersive — et plus proche du « tout écran » que l’industrie promet depuis une décennie. La seule certitude aujourd’hui : le virage sous l’écran de Face ID sur les modèles Pro est de plus en plus solide. Pour le reste (disparition totale de la Dynamic Island, réduction, déplacement), Apple n’a pas encore tranché publiquement — et les fuites racontent encore plusieurs futurs possibles.