Realme P4 Power 5G : Une batterie de 10 000 mAh pour défier les batteries externes

Realme s’apprête à remettre la batterie au centre du jeu. Repéré via un teaser sur Flipkart, puis confirmé par Francis Wong (Head of Product Marketing), le prochain modèle de la série P ne sera pas un P5… mais un Realme P4 Power, attendu en Inde d’ici la fin du mois.

Le premier visuel aperçu sur Flipkart a rapidement déclenché une lecture « P5 » chez les suiveurs, tant l’accent semblait mis sur l’autonomie. Sauf que Realme a coupé court : le téléphone appartient bien à la gamme Realme P4 et portera officiellement le nom Realme P4 Power 5G.

Dans la foulée, plusieurs indices relient l’appareil au modèle RMX5107, récemment repéré dans des bases de certification — un classique avant lancement.

Realme P4 Power 5G : autonomie « record », charge inversée et promesses gaming

Le cœur du storytelling est limpide : la batterie. Realme n’a pas encore annoncé noir sur blanc la capacité, mais plusieurs rapports évoquent une batterie de 10 000 mAh, soit un format « de batterie externe » plus qu’un smartphone traditionnel.

La marque avance des chiffres très ambitieux : plus de 31 jours en veille sur une charge, et environ 2 heures d’usage même à 3 % de batterie.

Autre détail intéressant : la charge inversée de 27 W, qui transforme le Realme P4 Power en chargeur d’appoint pour d’autres appareils — un usage cohérent avec l’ADN « Power ».

Realme tease aussi une promesse devenue cruciale sur ce marché : des performances de jeu stables et une gestion thermique « propre », même quand la batterie tombe autour des 10 % (là où beaucoup de smartphones deviennent plus agressifs sur la limitation de puissance).

Écran et configuration : le « milieu de gamme premium » plutôt que le simple tank d’autonomie

Selon de précédentes fuites reprises par la presse spécialisée, le Realme P4 Power pourrait embarquer un écran AMOLED quad-curvé, jusqu’à 12 Go de RAM (plus RAM virtuelle), et 256 Go de stockage. Et malgré la batterie massive, le poids évoqué tourne autour de 218 g — une valeur lourde, mais pas délirante si Realme vise un usage quotidien, pas un « rugged phone ».

Une batterie de 10 000 mAh, c’est une arme marketing évidente… et un défi industriel concret. La question n’est pas seulement « combien de jours », mais comment : épaisseur, équilibre en main, dissipation thermique, vitesse de charge, et vieillissement de la batterie.

Le choix de la charge inversée de 27 W est révélateur : Realme ne vend pas seulement un smartphone endurant, mais un outil énergétique — un appareil capable d’alimenter l’écosystème (écouteurs, montre, téléphone d’un ami).

Reste un point clé : sans prix officiel, impossible de savoir si le Realme P4 Power sera une curiosité « coup de com » ou un futur best-seller pour ceux qui veulent l’autonomie avant tout. Réponse d’ici la fin du mois, puisque le lancement est annoncé comme imminent.