Realme P4 Power 5G : Une batterie de 10 000 mAh pour défier les batteries externes

Smartphones par Yohann Poiron
Realme s’apprête à remettre la batterie au centre du jeu. Repéré via un teaser sur Flipkart, puis confirmé par Francis Wong (Head of Product Marketing), le prochain modèle de la série P ne sera pas un P5… mais un Realme P4 Power, attendu en Inde d’ici la fin du mois.

Le premier visuel aperçu sur Flipkart a rapidement déclenché une lecture « P5 » chez les suiveurs, tant l’accent semblait mis sur l’autonomie. Sauf que Realme a coupé court : le téléphone appartient bien à la gamme Realme P4 et portera officiellement le nom Realme P4 Power 5G.

Dans la foulée, plusieurs indices relient l’appareil au modèle RMX5107, récemment repéré dans des bases de certification — un classique avant lancement.

Realme P4 Power 5G : autonomie « record », charge inversée et promesses gaming

Le cœur du storytelling est limpide : la batterie. Realme n’a pas encore annoncé noir sur blanc la capacité, mais plusieurs rapports évoquent une batterie de 10 000 mAh, soit un format « de batterie externe » plus qu’un smartphone traditionnel.

La marque avance des chiffres très ambitieux : plus de 31 jours en veille sur une charge, et environ 2 heures d’usage même à 3 % de batterie.

Autre détail intéressant : la charge inversée de 27 W, qui transforme le Realme P4 Power en chargeur d’appoint pour d’autres appareils — un usage cohérent avec l’ADN « Power ».

Realme tease aussi une promesse devenue cruciale sur ce marché : des performances de jeu stables et une gestion thermique « propre », même quand la batterie tombe autour des 10 % (là où beaucoup de smartphones deviennent plus agressifs sur la limitation de puissance).

Écran et configuration : le « milieu de gamme premium » plutôt que le simple tank d’autonomie

Selon de précédentes fuites reprises par la presse spécialisée, le Realme P4 Power pourrait embarquer un écran AMOLED quad-curvé, jusqu’à 12 Go de RAM (plus RAM virtuelle), et 256 Go de stockage. Et malgré la batterie massive, le poids évoqué tourne autour de 218 g — une valeur lourde, mais pas délirante si Realme vise un usage quotidien, pas un « rugged phone ».

Une batterie de 10 000 mAh, c’est une arme marketing évidente… et un défi industriel concret. La question n’est pas seulement « combien de jours », mais comment : épaisseur, équilibre en main, dissipation thermique, vitesse de charge, et vieillissement de la batterie.

Le choix de la charge inversée de 27 W est révélateur : Realme ne vend pas seulement un smartphone endurant, mais un outil énergétique — un appareil capable d’alimenter l’écosystème (écouteurs, montre, téléphone d’un ami).

Reste un point clé : sans prix officiel, impossible de savoir si le Realme P4 Power sera une curiosité « coup de com » ou un futur best-seller pour ceux qui veulent l’autonomie avant tout. Réponse d’ici la fin du mois, puisque le lancement est annoncé comme imminent.

Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

