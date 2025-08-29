Accueil » Realme présente un smartphone avec batterie 15 000 mAh et un modèle avec refroidissement actif

Realme présente un smartphone avec batterie 15 000 mAh et un modèle avec refroidissement actif

À l’occasion du 828 Fan Festival 2025, Realme a officiellement levé le voile sur un prototype de smartphone doté d’une batterie gigantesque de 15 000 mAh.

Une première dans l’industrie, qui s’accompagne d’un second concept tout aussi étonnant : le premier smartphone avec climatisation intégrée, baptisé officieusement le Realme Chill Fan Phone.

15 000 mAh dans un smartphone de moins de 9 mm d’épaisseur

Derrière ce prototype futuriste, Realme repousse les limites de l’autonomie mobile. Grâce à des innovations techniques majeures, la marque affirme avoir conçu un appareil 42 % plus fin et 68 % plus léger qu’une batterie externe de même capacité, tout en conservant une finesse impressionnante de 8,89 mm.

La clé de cette prouesse ? Une batterie à anode 100 % silicium — une première mondiale avec 25 % de contenu en silicium, combinée à une densité énergétique record de 1200 Wh/L. L’ensemble est intégré via une architecture compacte et laminée, avec une carte mère réduite à seulement 23,4 mm et une batterie mesurant 6,48 mm d’épaisseur.

Jusqu’à 5 jours d’autonomie, 30 h de gaming, ou 3 mois de veille

Realme annonce des chiffres vertigineux : 18,45 heures de tournage vidéo, 30 heures de jeu, 50 heures de streaming vidéo, et jusqu’à 5,18 jours d’utilisation normale sur une seule charge. En mode avion, l’autonomie en veille grimpe à 3 mois.

Côté technique, le téléphone embarque une dalle OLED de 6,7 pouces, un processeur MediaTek Dimensity 7300, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, et la charge rapide SuperVOOC 80W. Il est également capable de recharger d’autres appareils (écouteurs, drones, accessoires) grâce à la charge inversée.

Realme Chill Fan Phone: un smartphone avec clim intégrée ?

En parallèle, la marque a présenté un concept tout droit sorti de la science-fiction : le premier téléphone avec refroidissement actif embarqué. Surnommé le Chill Fan Phone, ce prototype combine une plaque VC de 7700 mm², un ventilateur intégré, et surtout un refroidisseur thermoélectrique TEC capable de réduire la température interne jusqu’à 6 °C.

Le dos du téléphone change même de couleur selon la température : de blanc à bleu lorsque celle-ci chute de 45 °C à 38 °C. Selon Realme, dans des tests poussés sur un jeu mobile stratégique en 60 FPS constant, l’appareil a montré une réduction thermique de 6,2 °C, bien supérieure aux refroidissements classiques.

Production incertaine, mais avenir prometteur

Pour l’heure, le modèle 15 000 mAh ne devrait pas entrer en production, mais Realme pourrait lancer une version commerciale équipée d’une batterie 10 000 mAh dès 2026. De son côté, le Chill Fan Phone reste à l’état de concept, sans calendrier précis de commercialisation.

Ces annonces marquent une tendance claire dans l’industrie : mettre l’accent sur l’endurance et la durabilité plutôt que sur la seule performance brute. Après des années d’ultra-finesse et de compromis sur l’autonomie, le retour aux sources — autonomie, refroidissement, efficacité énergétique — semble enclenché.

Rendez-vous le 29 août à 14 h pour la présentation complète

Realme a prévu une présentation officielle en livestream pour célébrer ses 7 ans, et dévoiler plus en détail ces prototypes, aux côtés d’autres annonces, comme le très attendu GT 8 Pro. Si vous êtes passionné par l’innovation hardware ou simplement fatigué de recharger votre téléphone tous les soirs, ces prototypes pourraient bien incarner le futur des smartphones ultra-endurants.